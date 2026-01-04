Il tuo iPhone diventa un Blackberry con Clicks Power Keyboard

Nonostante i progressi compiuto nel campo del touch, digitare su uno schermo resta sempre un po’ scomodo. È questo il principio alla base del lancio di Clicks Power Keyboard è una tastiera fisica compatta e scorrevole progettata per funzionare con un ampio numero di dispositivi: smartphone iPhone e Android, tablet, smart TV e ambienti AR e VR.

Questio accessorio, che funziona anche come Power Bank, assomiglia molto nel concetto e anche nel design ai prodotti di Blackberry, notissima per avere conquistato il mondo ad inizio anni 2000 con i suoi smartphone con tastiera

Una tastiera tascabile per tutti gli schermi

Clicks Power Keyboard si collega via Bluetooth e, nel caso degli smartphone, tramite un aggancio magnetico compatibile MagSafe e Qi2, utilizzabile anche con le custodie già installate offrendo un layout QWERTY completo, con fila numerica dedicata, tasti direzionali e una corsa dei tasti studiata per un utilizzo continuativo.

Il meccanismo scorrevole consente di adattare la tastiera a smartphone di dimensioni diverse, inclusi i modelli più grandi, e l’uso in orizzontale facilita la scrittura di testi più lunghi o la modifica di documenti.

Accanto alla tastiera vera e propria c’è una batteria integrata utile non solo per far funzionare le scrittura ma anche per ricaricare (solo parzialmente visto la capacito di solo 2150 mAh) lo smartphone in modalità wireless, trasformandosi all’occorrenza in un piccolo power bank.

Smart TV, tablet e realtà immersiva

Come accennato, la Power Keyboard non è pensata solo per lo smartphone. Collegata a un tablet diventa una soluzione leggera per scrivere in viaggio, senza il peso di una tastiera tradizionale. Sulle smart TV sostituisce le tastiere su schermo e i telecomandi quando serve inserire testo, rendendo più rapide operazioni che oggi richiedono tempo e pazienza.

Clicks guarda anche a AR e VR, contesti in cui le tastiere virtuali continuano a rappresentare un limite evidente. Una tastiera fisica permette un controllo più affidabile dell’input e apre a scenari di utilizzo meno passivi e più orientati al lavoro e alla comunicazione.

Clicks Power Keyboard è già preordinabile ad un prezzo di circa 70 euro dollari, con un prezzo di listino fissato a 93 euro. La disponibilità è prevista per la primavera e il prodotto sarà mostrato dal vivo al CES 2026 di Las Vegas.