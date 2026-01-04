Prezzi mai visti su Geekmall: risparmia centinaia di euro sui gadget tech di Capodanno

Il nuovo anno inizia all’insegna dell’innovazione con le New Year Special Deals di Geekmall. Spesso il mese di gennaio è il momento ideale per dare una svolta alle proprie abitudini e mantenere i buoni propositi, che si tratti di rimettersi in forma, migliorare la produttività o semplificare radicalmente le faccende domestiche.

Dal 29 dicembre fino al 12 gennaio, Geekmall mette a tua disposizione una vetrina esclusiva con sconti profondi su un’ampia selezione di elettronica di consumo, mobilità sostenibile e prodotti per lo smart living.

Puoi esplorare l'intero catalogo in promozione e scoprire decine di altri prodotti

I prodotti in evidenza

Abbiamo selezionato per te i dispositivi più performanti di questa tornata di offerte, analizzando le caratteristiche tecniche che li rendono investimenti intelligenti per il tuo futuro.

La combo perfetta per il caffè con HiBREW

Per chi ama l’espresso, il segreto di un buon caffè risiede nella freschezza della macinatura e nella precisione millimetrica dell’estrazione. HiBREW propone una coppia di prodotti che trasformeranno la tua cucina in una caffetteria professionale.

HiBREW H10A: Questa macchina semiautomatica è un concentrato di tecnologia per i puristi. Con una pompa da 20 bar di pressione, assicura una crema densa e persistente. Puoi preparare cappuccini perfetti o un rinfrescante Cold Brew.

La personalizzazione è totale: regola la quantità di caffè, le temperature di estrazione e vapore, e persino il tempo di pre-infusione. Il sistema a serpentina e lo scaldatazze mantengono tutto alla temperatura perfetta.

HiBREW G7: Il partner ideale per la H10A. Questo macinacaffè offre 48 impostazioni diverse, dalle polveri finissime per espresso a quelle più grossolane per il filtro. Le macine coniche in acciaio inossidabile e la tecnologia antistatica preservano l’aroma originale dei chicchi evitando fastidiosi grumi.

Fitness e benessere tra le mura di casa

Rimettersi in forma non è mai stato così semplice e silenzioso.

ROBORE X5F: Un tapis roulant pieghevole con un’inclinazione regolabile del 14% per simulare la corsa in salita. Il motore da 2,5 HP è ultra-silenzioso (sotto i 45dB), perfetto per allenarsi in appartamento, mentre il sistema di ammortizzazione protegge le tue articolazioni.

Pulizia profonda con la Proscenic P15

Se cerchi il massimo della potenza per la pulizia domestica, la nuova Proscenic P15 nella sua elegante colorazione Oro è la scelta definitiva.

Prestazioni da record : Equipaggiata con un motore brushless da 580W, genera un’aspirazione mostruosa di 50kPa , capace di rimuovere peli di animali e polvere incrostata con una sola passata.

Autonomia e precisione : La batteria a 8 celle garantisce fino a 70 minuti di autonomia , permettendoti di pulire superfici fino a 250㎡. La spazzola antigroviglio a V è assistita da una luce LED verde che rivela lo sporco invisibile nelle zone d’ombra.

Controllo smart : Il touchscreen HD a colori monitora lo stato della batteria e della spazzola in tempo reale, mentre il filtraggio a sei strati elimina il 99,99% degli allergeni.

Mobilità estrema con Ausom DT2 Pro

Per chi non si accontenta di un semplice monopattino, l’Ausom DT2 Pro offre prestazioni da veicolo di categoria superiore.

Potenza brutale e autonomia : Con ben due motori da 1100W (2200W totali), questo monopattino raggiunge i 68 km/h e supera ogni pendenza. La batteria da 52V 23,4Ah garantisce un’autonomia incredibile di 115 km , rendendolo adatto anche ai viaggi fuori città.

Tecnologia aerospaziale : Le sospensioni anteriori e posteriori utilizzano la tecnologia dei carrelli di atterraggio aerospaziali per assorbire ogni vibrazione, mentre i pneumatici tubeless da 10″ e i freni idraulici con E-ABS assicurano stabilità e sicurezza.

Funzioni premium : Include lo sblocco tramite NFC , una staffa nascosta per AirTag per la sicurezza antifurto e una doppia porta di ricarica per dimezzare i tempi di attesa.

Conclusione

È il momento giusto per investire in prodotti che migliorano la qualità della tua vita quotidiana, dalla ricarica mattutina con un caffè perfetto agli spostamenti urbani veloci e sicuri.