ATuMan Ll1, livella laser in formato tascabile a 23,72 euro

Chi lavora nell’edilizia o chi si appresta a lavori di ristrutturazione fai-da-te potrebbe beneficiare di notevoli vantaggi dall’uso di una livella laser come ATuMan Ll1, attualmente in sconto a 23,72.

Si tratta di una livella capace di proiettare 2 linee laser di colore rosso perfettamente perpendicolari tra loro all’interno dell’ambiente in cui viene posizionata, in modo tale da avere così un riferimento visivo senza dover disegnare linee a matita sulla parete. Uno strumento di questo tipo è molto utile in svarianti contesti, come ad esempio la riparazione o la ristrutturazione di una pavimentazione, la sistemazione di pannelli, tappezzeria, operazioni di rifinitura di carpenteria, installazioni di pareti divisorie e via dicendo, anche in contesti d’uso più banali come il corretto posizionamento di un quadro.

Il punto di forza di ATuMan Ll1 è l’elevata portabilità: si tratta sostanzialmente di un parallelepipedo costituito da una cassa in alluminio smerigliato che misura 12 x 3,5 x 2 centimetri e che pesa poco meno di 100 grammi, quindi altamente tascabile. Monta poi una batteria da 730 mAh che si ricarica tramite presa USB-C ed eventualmente anche tramite powerbank, quindi con la certezza di poterla usare anche in caso dovesse scaricarsi all’improvviso.

Ha una precisione di più o meno 0,5 gradi e le linee che proietta arrivano fino a 10 metri di distanza, più che sufficiente quindi per coprire lo spazio presente all’interno di una stanza piuttosto ampia. Monta uno schermo a colori di tipo LED con risoluzione HD che si prolunga su due lati perché, oltre ad essere una livella laser, grazie ai sensori incorporati può funzionare anche da livella tradizionale, quindi anche senza alcuna proiezione ma semplicemente poggiandola sopra la superficie (come ad esempio il bordo della cornice di un quadro) di cui si intende conoscere il grado di inclinazione.

In dotazione è incluso un treppiede in alluminio che può essere usato per orientare la livella a trecentosessanta gradi in modo da poter adattare la proiezione delle linee in base al contesto, inoltre tutto lo strumento è certificato IP54 quindi resiste sia all’acqua che alla polvere, perciò può essere utilizzato anche all’aperto o negli ambienti di lavoro più ostili.

Se siete interessati all’acquisto, anziché 40,82 euro la comprate in sconto del 30%: il prezzo finale è di 23,72 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.