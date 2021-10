Con iMaschine 2 create musica in un click da iPhone e iPad

Se vi piace giocare con la musica creando ritmi e suoni sempre nuovi, iMaschine 2 è l’app che fa per voi. Non serve altro che installarla su un iPhone o un iPad: a quel punto si avrà accesso a tutti gli strumenti utili per arrangiare un pezzo e poi pubblicarlo online.

L’interfaccia principale mette a disposizione 16 pad a ciascuno dei quali è possibile associare uno delle centinaia di suoni professionali a disposizione, mentre tramite la tastiera Smart Play si possono aggiungere melodie e linee di basso nella stessa chiave. La traccia così creata si può poi ravvivare con registrazioni vocali o campionando un brano direttamente da iTunes.

L’app è compatibile con la tecnologia 3D Touch di Apple, tramite la quale si potrà quindi velocizzare la produzione di musica attraverso le funzioni secondarie associate alla diversa pressione esercitata dal dito sullo schermo mentre tramite l’Arranger incorporato si possono trasformare i loop in tracce complete attraverso il semplice scorrimento del dito.

E’ possibile personalizzare la piattaforma di produzione cambiando il colore dei pad in modo da riconoscerli a colpo d’occhio e, nel caso, riorganizzare e modificare le tracce più facilmente. Al termine poi è possibile condividere i brani creati pubblicandoli direttamente su SoundCloud oppure esportarli per continuare a lavorarci in studio tramite uno dei pad di MASCHINE (come questo).

Tra le caratteristiche dell’app c’è la possibilità di creare ritmi senza tamburellare le dita sullo schermo tramite la modalità Step e le funzioni Chord, Scale e Arpeggiator della tastiera Smart Play per riprodurre melodie in chiave. L’app include oltre 300 MB di contenuti tra cui 19 progetti, 39 drum kit e oltre 750 suoni campionati.

L’app “iMaschine 2” è sviluppata da NATIVE INSTRUMENTS, è localizzata in lingua inglese, costa 9,99 euro e attualmente si trova in nona posizione nella categoria “Musica” su App Store, dove ha ricevuto quasi 30 valutazioni con una media di 2,4 stelle su 5. La versione attuale è la numero 2.2.3 e per poter essere installata richiede almeno 500 MB di spazio e la versione 12.0 di iOS e iPadOS. E’ possibile aggiungere ulteriori contenuti acquistando uno o più pacchetti disponibili a prezzi che oscillano tra 0,99 e 9,99 euro. Infine al momento non è possibile sapere se e quali dati raccoglie perché l’app non è stata ancora aggiornata: nel momento in cui lo sviluppatore rilascerà la nuova versione allora dovrà rendere disponibili pubblicamente i dettagli sulla privacy.