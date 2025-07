Recensione robot aspirapolvere Narwal Freo Z10 Ultra, tanta potenza e precisione con AI e moci estensibili

A qualche mese di distanza dal test del precedente modello top di Narwal (Freo Z Ultra) abbiamo provato per diverse settimane Freo Z10 ultra, il robot Aspirapolvere più recente di Narwal, azienda cinese che si concentra nello sviluppo di una solo tipologia di prodotto con risultati eccellenti per quanto riguarda l’evoluzione e le nuove capacità offerte da AI e accorgimenti meccatronici.

L’uscita continua di nuovi modelli può spiazzare gli utenti ma fortunatamente Narwal sembra avere adottato una politica simile a quella che Apple adottava con le serie S dei suoi telefoni: estetica e gran parte degli accessori rimangono comuni tra due serie successive e questo permette di gestire più facilmente accessori e ricambi, un vantaggio sia per l’azienda che per l’utente finale.

Ma a parte il design complessivo comune la serie Z10 Ultra porta importanti novità rispetto alla Z Ultra e molte di queste sono nascoste sotto la scocca e ovviamente anche nel software. Vediamole insieme.

I progressi di Narwal Freo Z10 Ultra rispetto al Freo Z Ultra

Con il nuovo modello Cresce la potenza di aspirazione e si passa da un massimo di 12.000 Pa a 18.000 permettendo la gestione anche di rifiuti granulari di grandi dimensioni come le crocchette per cani.

La potenza è tra le più elevate nel mercato dei robot aspirapolvere ed è regolata dinamicamente in base al tipo di superficie e alla quantità di sporco rilevata, grazie a sensori di particelle integrati. Nonostante le prestazioni elevate, il livello di rumorosità rimane contenuto, attestandosi sotto i 56 dB anche in modalità di aspirazione massima.

wIl “cuore pensante” del Freo Z10 Ultra è il sistema NarMind Pro, che integra un’architettura a doppio chip AI con una potenza di calcolo di 4 TOPS. Questo consente al robot di elaborare in tempo reale i dati provenienti da una doppia fotocamera RGB panoramica con angolo di visione di 136°, permettendo il riconoscimento di oltre 200 tipi di oggetti, anche di dimensioni ridotte fino a 5 mm . La navigazione è ulteriormente supportata da un sistema LiDAR, che garantisce una mappatura precisa dell’ambiente domestico.

Per quanto riguarda il sistema di lavaggio ol robot è dotato di due mop (o moci) triangolari rotanti, progettati per raggiungere efficacemente gli angoli e i bordi delle stanze. I ci esercitano una pressione di 8N sul pavimento e ruotano a 180 giri al minuto, garantendo una pulizia profonda. Il sistema Adaptive DeepClean consente al robot di distinguere tra sporco solido e liquido, adattando di conseguenza la modalità di pulizia.

Rispetto ai moci del modello Z Ultra la grande novità è data dalla loro estensibilità che permette una pulizia accurata lungo i bordi e negli angoli delle stanze, aree tradizionalmente difficili da raggiungere per i robot aspirapolvere: il sistema, denominato EdgeReach, utilizza moci triangolari che si estendono lateralmente e oscillano per adattarsi ai contorni delle pareti e dei mobili. Questa estensione dinamica consente al robot di avvicinarsi fino a 0 mm dai bordi.

Il Freo Z10 Ultra utilizza movimenti specifici, come l'”Extend & Swing” e il “Corner Reverse”, per pulire efficacemente lungo i bordi e negli angoli.

Ci sono poi delle novità nella stazione Base Multifunzionale che vedremo in dettaglio nella sezione apposita.

Unboxing, Design e installazione

Come di consueto pubblichiamo una galleria con l’involucro e il contenuto della confezione con arriva il robot: lo scatolone colorato pesa più di 15 Kg e porta all’interno tutto il necessario compreso il flacone del detergente e il sacchetto da 2,5 L per il deposito dello sporco. Il design curvaceo della stazione base è diventata una caratteristica dei modelli di Narwal e qui abbiamo ancora uno sportello frontale con attacchi magnetici che nasconde il sacchetto e il detergente mentre lo sportello superiore incernierato sul retro oltre ad avere uno schermo touch di comando che comunica con il robot si può aprire per rivelare i serbatoi di acqua pulita e sporca.

Su retro dietro uno sportellino abbiamo gli accessi ad acqua e e scarico.

Il robot entra agevolmente nella stazione grazie ad una rampa staccabile (questo facilita eventuali pulizie).

Prima di metterlo in funzione occorre installare il deposito locale dello sporco che porta in dotazione anche un filtro per le polveri intercambile, poi si installano le spazzole frontali e si è pronti per partire… o meglio per lanciare l’app di controllo che funziona anche da… telecomando quando il robot viene fatto girare per la casa.

Applicazione, Interfaccia e Controllo

L’applicazione Narwal, disponibile per iOS e Android, offre un’interfaccia intuitiva per la gestione del robot. Le funzionalità includono:

– Mappatura multi-piano.

– Creazione di zone vietate e muri virtuali.

– Personalizzazione dei cicli di pulizia.

– Monitoraggio dello stato dei serbatoi e dei mop.

Ecco qui le schermate principali che mostrano la veloce procedura di configurazione e pure la gestione delle fotocamere frontali che possono essere usate in modalità “live” per controllare lo stato di pulizia della casa e compiere operazioni “localizzate. Ovviamente potete usarle come vere proprie telecamere per verificare se avete chiuso le finestre o le porte di casa o se c’è stato qualche spostamento in vostra assenza.

Stazione Base Multifunzionale

La stazione base 9-in-1 gestisce autonomamente le operazioni di manutenzione del robot, tra cui lo vuotamento automatico del contenitore della polvere (capacità di 2,5 litri), il lavaggio dei moci con acqua calda fino a 75°C, l’asciugatura e sterilizzazione dei moci e infine la gestione dei serbatoi dell’acqua: 4,5 litri per l’acqua pulita e 4 litri per quella sporca.

Questa automazione riduce significativamente la necessità di interventi manuali da parte dell’utente e, come nel modello precedente è possibile accedere ad uno sportellino sul retro che permette il collegamento diretto all’impianto idrico di casa per carico dell’acqua pulita e scarico dell’acqua sporca.

Rispetto allo Z Ultra qui la qualità ed efficienza della pulizia dei moci raggiunge livelli di altissima sicurezza grazie alla più alte temperature di asciugatura e di riscaldamento dell’acqua di lavaggio.

Conclusioni

Il passo avanti rispetto al modello Z Ultra si nota soprattutto per la maggiore capacità di aspirazione e l’efficacia della pulizia degli angoli ma anche per la gestione dei tappeti. Il lavoro dell’AI è notevole sia per la capacità di riconoscimento degli oggetti che lasciate in giro in casa sia per l’adattabilità dei trattamenti di aspirazione e lavaggio alle diverse superfici.

L’applicazione ha una marea di opzioni ed un utente neofita potrebbe rimanere un po’ frastornato dai lunghissimi menu ma allo stesso tempo le impostazioni di base che seguono alla tracciatura dell’ambiente di partenza possono accontentare anche chi non vuole accedere alle tante schermate: ceramica, parquet, diversi tipi di tappeti vengono tutti corretamente selezionati e gestiti dal robot anche in piena autonomia.

La sostituzione dell’acqua sporca ovviamente dipende dalle dimensioni e dalla frequenza di lavaggio del vostro pavimento mentre il sacchetto della stazione centrale da 2,5 litri dura più o meno i 120 giorni previsti come nel modello precedente. Ovviamente ci sono le altre spese per i ricambi dei filtri e degli accessori: qui il consiglio è di approfittare degli sconti periodici del produttore sia sul sito di Narwal che su Amazon.

In sintesi Narwal Freo Z10 Ultra si distingue come una delle soluzioni più complete e avanzate per la pulizia domestica automatizzata, ideale per chi cerca prestazioni elevate e un alto grado di autonomia oltre ad un ottimo sistema di sanificazione dei moci che evita qualsiasi contatto con lo sporco: sia quello raccolto sul pavimento sia quello che si potrebbe accumulare nella stazione base.

Pro

Elevata potenza di aspirazione.

Sistema AI avanzato ed efficiente per il riconoscimento degli ostacoli e della tipologia di sporco

Stazione base multifunzionale che riduce la manutenzione manuale.

Moci triangolari estensibili efficaci nella pulizia degli angoli

Contro

Consumo d’acqua superiore alla media che richiede rabbocchi frequenti.

Sacchetti e dispenser proprietari da considerare nei consumi annuali

Prezzo di listino elevato (il consiglio è quello di acquistarlo verificando gli sconti periodici)

Prezzo al pubblico

Il prezzo al pubblico di Narwal Freo Z10 Ultra è di 1.299 Euro ma per il Prime Day viene offerto al prezzo speciale di 949 €. Esiste anche un modello bianco che ha un costo di 50 € superiore.

Qui sotto trovate tutte le offerte Narwal per il Prime Day (anticipato) valide fino all’11 Luglio 2024. Comprendono anche il modello “semplificato” Z10 base che non ha telecamere e AI, ha potenza inferiore e non ha sterilizzazione dei moci.

