Audi Q4 40 e-tron, il SUV elettrico premium scende di prezzo

Audi amplia la gamma dei SUV compatti full electric aggiungendo la nuova motorizzazione d’ingresso Q4 40 e-tron forte di un’ampia dotazione di serie, un’autonomia fino a 412 chilometri e di una potenza di ricarica in corrente continua pari a 165 kW.

Il produttoere evidenzia il precondizionamento manuale della batteria e il promemoria per la manutenzione, elementi che semplificano l’uso quotidiano. La batteria da 63 kWh (59 kWh netti) promette un’autonomia elettrica fino a 412 chilometri (Sportback: 423 chilometri) e un tempo di ricarica dal 10% all’80% in 24 minuti presso colonnine fast.

La potenza di ricarica in corrente continua da 165 kW, rende possibile ripristinare fino a 150 chilometri di percorrenza (Sportback 155 chilometri) in dieci minuti.

Caratterizzate dalla trazione posteriore, analogamente alle versioni 45 e-tron da 286 CV, Audi Q4 40 e- tron e Q4 Sportback 40 e-tron possono contare su di una potenza massima di 204 CV e una coppia di 310 Nm che offrono uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi a fronte di una velocità massima, limitata elettronicamente, di 160 km/h.

Al retrotreno agisce un motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) di potenza ad elevata efficienza. La capacità di traino di entrambe le varianti SUV e Sportback è di 1.000 kg con una pendenza del 12% e di 1.200 kg con una pendenza dell’8%.

Precondizionamento manuale e manutenzione predittiva

I tempi di ricarica di Audi Q4 e-tron sono ridotti anche se non si usa il condizionamento automatico della batteria attivato tramite l’e-tron trip planner – la funzione che offre i migliori risultati di ricarica possibili.

Gli utenti che amano pianificare da soli le soste di ricarica hanno la possibilità di attivare manualmente il precondizionamento della batteria tramite l’interfaccia multimediale MMI e monitorare quanta potenza di carica aggiuntiva è disponibile grazie a tale funzione.

Con il promemoria di manutenzione predittiva, sarà inoltre possibile – tramite l’app myAudi – avere sotto controllo i componenti da sottoporre a manutenzione. È possibile vedere in qualsiasi momento lo stato del veicolo, richiamando ad esempio informazioni sulle pastiglie dei freni o sulla batteria da 12 volt.

Quando l’utebte attiva il promemoria per la manutenzione predittiva nell’app myAudi, il Concessionario precedentemente impostato come predefinito sarà avvisato e si metterà in contatto con lui per fissare un appuntamento.

App Store e connettività

L’app store integrato in vettura permette di accedere ad app di di terze parti attraverso l’interfaccia multimediale MMI. Senza ricorrere allo smartphone, l’infotainment offre accesso a una selezione di app che spaziano dalla musica alla riproduzione video, al gaming, alla navigazione, alla ricarica e alle notizie.

Le funzioni di navigazione e pianificazione degli itinerari permerttono di pianificare l’autonomia del veicolo definendo il livello di carica della batteria desiderato a destinazione o selezionare stazioni di ricarica di specifici fornitori.

L’interfaccia smartphone collega lo smartphone al veicolo e trasferisce i suoi contenuti direttamente sul display touch MMI. Alcuni contenuti, come la navigazione, la telefonia, la musica e alcune app di terzi, possono essere trasmessi in modalità wireless o tramite cavo USB-C.

ChatGPT

ChatGPT include una serie di opzioni che vanno oltre il precedente controllo vocale: ora è possibile controllare le impostazioni di infotainment, navigazione e climatizzazione e porre domande di carattere generale in un linguaggio naturale. ChatGPT è disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service e dotato dell’applicativo Chat Pro di Cerence Inc.

Le Nuove Audi Q4 40 e-tron e Audi Q4 Sportback 40 e-tron saranno in prevendita da metà febbraio presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da, rispettivamente, 49.900 euro per la versione SUV e da 51.100 euro per la variante Sportback.

La dotazione di serie comprende il pacchetto di navigazione MMI plus, i servizi Audi connect navigation & infotainment e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 10,25”. Sono di serie anche i sedili riscaldabili e il portellone elettrico.

All'inizio di febbraio Audi ha annunciato il cambio di nomenclatura per distinguere meglio le motorizzazioni termiche da quelle elettriche.