Tesla protegge anche nell’angolo cieco

Sia al lancio di Model 3 Highland che per l’ultima Model Y Juniper Tesla non ha fatto cenno a una geniale funzione di sicurezza aggiuntiva che supervisiona l’angolo cieco delle persone a bordo.

Non si tratta di finta modestia, in effetti più volte in passato il costruttore ha comunicato alcune caratteristiche e funzionalità dei suoi veicoli a distanza di mesi se non addirittura di anni da lancio. Nelle presentazioni e annunci ufficiali le comunicazioni si concentrano sulle specifiche principali, mentre molti altri dettagli non trovano spazio.

Nel caso del monitoraggio dell’angolo cieco si tratta di una funzione disponibile negli Stati Uniti fin da novembre dello scorso anno, mentre in Cina è stata rilasciata a dicembre sempre 2024.

In pratica con auto parcheggiata dall’interno del veicolo quando un passeggero aziona la maniglia di una portiera, quest’ultima non si apre se il sistema rileva un oggetto in avvicinamento in prossimità dell’angolo cieco. L’oggetto in movimento può essere un veicolo, ma anche una bicicletta oppure un pedone.

Curioso che Tesla non ne abbia fatto cenno nemmeno negli ultimi comunicati per Model Y 2025, in ogni caso una ottima nuova funzione per i proprietari Tesla. Qui di seguito riportiamo da Not a Tesla App la descrizione della funzione offerta dal costruttore:

“Se provi ad aprire una portiera mentre un oggetto in avvicinamento viene rilevato nel tuo angolo cieco (ad esempio, un ciclista o un altro veicolo), la spia di avviso dell’angolo cieco lampeggerà, verrà emesso un avviso acustico e la portiera non si aprirà alla prima pressione del pulsante inferiore. Attendi, quindi premi di nuovo il pulsante per ignorare l’avviso”.

La prima comunicazione di Tesla al riguardo è un post su X di pochi giorni fa. Anche se per ora è limitata in USA e Cina è praticamente certo che verrà estesa in altri paesi. Negli ultimi mesi Elon Musk e Tesla stanno accelerando sulla guida autonoma FSD con supervisione nelle auto, ma anche nella guida autonoma completa e servizio robotaxi con Cybercab atteso da giugno in USA.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie di macitynet che riguardano auto, veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.