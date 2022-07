Aumentano le carte fedeltà nei portafogli degli italiani

Secondo l’Osservatorio Loyalty di Stocard by Klarna dal 2019 al 2022 le carte fedeltà per utente sono cresciute del 20%, circa 3 carte in più di media per consumatore. Ogni utente attivo in Stocard Italia – app che consente di memorizzare le carte fedeltà nel proprio smartphone e che conta più di 11 milioni di utenti – attualmente ha una media di 16 carte. Anche gli acquisti effettuati con le carte fedeltà hanno registrato un balzo in avanti dal 2019 a oggi, mettendo a segno un aumento del 24%.

Esaminando nello specifico le quattro Aree Nielsen, l’Osservatorio ha rivelato che nell’Area 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia) ogni utente Stocard ha in media 17 carte. Seguono l’Area 2 (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia Romagna) e l’Area 3 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) con una media di 16 carte per utente. Contano mediamente 15 carte fedeltà ciascuno i consumatori dell’Area 4 (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia). Lo spaccato regionale appare dunque piuttosto omogeneo, sintomo di una propensione del consumatore ad affidarsi a programmi fedeltà.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle carte fedeltà, invece, è emerso che dal 2019 al 2022 è stato il Nord-Est ad aver registrato l’incremento maggiore (+33%), seguito dal Centro con il +30%. Al terzo posto si piazza il Sud (+23%) e chiude la classifica il Nord-Ovest con un incremento del +20%. Questi dati dimostrano che, al di là delle differenze regionali, la pandemia ha accelerato la tendenza alla fidelizzazione in tutto il Paese: i consumatori sono affezionati ai programmi fedeltà ed utilizzare le loyalty cards fa sempre più parte delle loro abitudini d’acquisto.

È stato analizzato lo spaccato regionale anche dal punto di vista dei mercati che hanno registrato il maggiore scostamento per numero di carte fedeltà dalla media nazionale nel periodo 2019-2022.

Al Nord-Ovest è stato lo Sport a distinguersi rispetto agli altri mercati con +81% di carte rispetto alla media nazionale. Al Nord-Ovest invece ha guadagnato la maggior fidelizzazione la categoria Eldom (+57%), al Centro il Drug (+42%). Il Sud resta più legato alla GDO (+30%), mercato tradizionalmente più vicino alle logiche di fidelizzazione.

Stocard si scarica da qui per iOS e da qui per Android.