Furbo, la videocamera per cani che lancia croccantini

Non tutti i cani sono uguali, ma se c’è una cosa che li accomuna è la golosità per i croccantini, che riescono a tenere a bada anche quelli più agitati. Così, quando il cane deve restare solo in casa, c’è un modo per ridurne l’ansia da separazione: la videocamera Furbo, che permette di tenerlo d’occhio e intrattenerlo con il lancio di piccoli premi commestibili.

Come i baby monitor per controllare il pupo che dorme, è una telecamera che si installa in qualsiasi stanza di casa e, grazie al collegamento alla rete WiFi di casa, permette di guardare in diretta quel che inquadra l’obiettivo direttamente tramite l’app installata sullo smartphone. In questo modo quando il padrone è a lavoro, a fare la spesa o più semplicemente non si trova in casa, può comunque dare un’occhiata per vedere cosa sta facendo il proprio animale domestico.

E se qualcosa non quadra, grazie all’audio bidirezionale, è possibile sfruttare l’altoparlante incorporato per richiamare l’attenzione del cane, parlarci per tranquillizzarlo ed eventualmente ascoltare i suoni e i rumori che vengono rilevati dal microfono, così da capire cosa sta turbando l’animale. In questo modo i vicini avranno meno occasioni per potersi lamentare, grazie anche al fatto che il microfono è collegato all’app per inviare una notifica all’utente quando viene rilevato un latrato, in modo da andare a vedere subito sul posto cosa c’è che non va.

Questa telecamera registra in Full HD e ha un angolo di visione di 160°, c’è lo zoom 4x per andare a guardare nel dettaglio e offre anche la visione notturna, in modo da offrire una buona visibilità anche quando fuori è buio e dentro tutte le luci sono spente.

Funziona con iPhone e smartphone Android e non servono specifici croccantini, lasciando così all’utente la possibilità di usare i croccantini preferiti dal proprio cane, purché il diametro non superi il centimetro. Dentro il serbatoio può contenerne anche un centinaio, così non ci sarà bisogno di ricaricarlo tutti i giorni.

E il lancio dei croccantini può essere fatto sia sul momento dal click dell’app, sia programmandolo ad un determinato momento della giornata. O magari si può usare per distrarre il cane quando si esce di casa, così da evitare abbai e latrati quando lo si lascia solo. In tal senso risulta molto utile la compatibilità con Alexa, che permette di gestire il tutto direttamente con la voce.

La videocamera Furbo costa 259 euro e si può comprare anche su Amazon. Al momento è attiva una doppia offerta che permette di risparmiare oltre il 60%: lo sconto già attivo infatti riduce il prezzo di 120 euro (-46%) e lo porta a 139 euro, ma attivando la casella coupon è possibile risparmiare altri 60 euro andandola a pagare 79 euro spedizione inclusa.

