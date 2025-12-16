Facebook Twitter Youtube

Il supporto Auracast Bluetooth LE Audio migliora le funzionalità premium dei TV Panasonic

Di Mauro Notarianni
TV Panasonic

Panasonic ha annunciato il supporto per Auracast, ampliando le funzionalità premium dei suoi TV, migliorando l’esperienza di intrattenimento connesso per gli utenti che usano TV di questo brand.

Disponibile tramite l’ultimo aggiornamento software sui modelli Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B, Z90B, W95A, W90A e W95B in Europa, Auracast consente agli utenti di collegare un numero illimitato di cuffie Bluetooth e certificate Auracast al proprio TV Panasonic, trasmettendo l’audio simultaneamente a tutti i dispositivi connessi.

Questo supporto permette agli utenti di collegar auricolari come gli EAH-AZ100 a un TV Panasonic compatibile con Auracast e combinare la qualità sonora con connettività avanzata e cancellazione del rumore, per un’esperienza audio flessibile.

Cos’è Auracast e perché cambierà le abitudini di ascolto di tutti

Che cos’è Auracast

Auracast (ne abbiamo parlato in dettaglio qui) è uno standard che è la continuazione del vecchio Bluetooth LE Audio. Nel 2020, il BSIG, il Bluetooth Special Interest Group, ha presentato «Bluetooth LE Audio», introdotto ufficialmente nel 2022. Gli sviluppatori hanno lavorato per ridurre la quantità di energia necessaria per i segnali audio, ma anche il tempo di latenza (fondamentale, ad esempiol per sincronizzare i movimenti delle labbra nei film o i tempi di reazione nei giochi veloci come gli sparatutto) e avere una funzione di condivisione audio. Lo standard in questione più recente si chiama «Auracast Broadcast Audio» e consente di inviare segnali audio da un dispositivo centrale, come uno smartphone, un tablet o un televisore, a un numero qualsiasi di ricevitori, a condizione che supportino lo stesso standard. Si può trattare di telefoni o tablet, ma anche di altri dispositivi audio abilitati ad Auracast, come cuffie, altoparlanti, apparecchi acustici o TV come quelle della multinazionale giapponese prima citata, con ovvii vantaggi concreti in termini di connettività multi-dispositivo.

A livello tecnico è possibile immaginare Auracast alla stregua di un hotspot o una rete WiFi pubblica. Il funzionamento di basa sulla trasmissione Bluetooth ed ha ovviamente dei limiti in termini di portata del segnale (muri, porte e altri elementi limitano il segnale).

