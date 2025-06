Per il 60° Anniversario Technics edizione speciale degli auricolari AZ100 nella tonalità oro champagne

In occasione del 60° anniversario, Technics ha presentato una nuova edizione oro champagne degli auricolari True Wireless AZ100 presentati a gennaio 2025.

Questa nuova tonalità si integra con le opzioni argento e nero attualmente disponibili,

estendendo la gamma a tre preferenze di stile.

EAH-AZ100, il modello di punta degli auricolari True Wireless di Technics, dispone di un sistema Magnetic Fluid Driver all’avanguardia. Questo promette “suoni limpidi, di alta precisione, con basse vibrazioni e distorsione ridotta”. Incorpora anche la tecnologia Adaptive Noise Cancelling per eliminare il rumore in base all’ambiente circostante, nonché la nuova funzione Voice Focus AI, che utilizza l’intelligenza artificiale prometrtendo “chiamate chiare e di alta qualità”.

Il produttore riferisce che, grazie alla tecnologia Magnetic Fluid Driver, gli auricolari AZ100 raggiungono “un nuovo livello di suono a bassa distorsione”; la configurazione Free Edge ultrasottile promette “una risposta precisa alle basse frequenze” per bassi ricchi, mentre un diaframma in alluminio promette “separazione e dettagli sonori naturali ad alta risoluzione”.

Il Magnetic Fluid è un fluido oleoso con particelle magnetiche che viene introdotto nello spazio tra il magnete del driver e la bobina vocale, elemento che dovrebbe cosnentire “riproduzione fedele e a bassa distorsione”.

Il modello AZ100 si integra anche con l’audio spaziale ottimizzato per Dolby Atmos, con conseguenti vantaggi per contenuti vocali in podcast, film, musica e giochi

Il Dolby Head Tracking, invece, si adatta ai movimenti della testa, modificando il campo sonoro, e si ricalibra continuamente per assicurare che l’ascoltatore rimanga “al centro dell’azione” offrendo un’esperienza audio avvolgente a 360 gradi.

Voice Focus AI è una funzionalità che sfrutta l’AI per la riduzione del rumore e tre microfoni in ogni auricolare, promettendo “un’esperienza di sintonizzazione unica”, affinché sia chi parla sia chi ascolta, possano beneficiare della migliore qualità della chiamata possibile.

La funzionalità Voice Focus AI non si limita a eliminare i tipici fastidi del rumore di sottofondo durante le chiamate, come auto in movimento, folate di vento o bambini che giocano, ma analizza anche i suoni in ingresso e migliora la qualità vocale dell’interlocutore.

La tecnologia Adaptive Noise Cancelling si adatta all’ambiente circostante, ai livelli di rumore esterno e alla forma specifica dell’orecchio, modulando il grado di cancellazione del rumore, attenuando i rumori vocali di bassa e media gamma.

Connettività multipoint

Technics evidenzia il supporto a connessioni multipla fino a 3 dispositivi (es. lapptop, tablet e smartphone). ll modello AZ100 semplifica il passaggio al dispositivo preferito dall’utente e può notificare con avvisi la presenza di dispositivi vicini collegati, qualora l’utente lo desideri.

Il comfort e il design sono stati ottimizzati alleggerendo l’auricolare dal punto di vista ergonomico. È disponibile anche una quinta misura di auricolare denominata ‘ML’, che

amplia le scelte per l’utente, facilitando il raggiungimento della migliore aderenza, qualità del suono e prestazioni di isolamento acustico.

Altre peculiarità di rilievo: la compatibilità con la Ricarica Wireless Qi, l’autonomia fino a 10 ore senza custodia e fino a 28 ore con custodia, la Modalità Conversazione con un solo tocco, il supporto agli standard Bluetooth LE Audio e Auracast, l’app Technics Audio Connect (disponibile per dispositivi iOS o Android) e la compatibilità con Google Fast Pair (per Android). Su Amazon nel momento in cui scriviamo gli auricolari Technics EAH-AZ100E-K sono venduti a 274,32 €.

