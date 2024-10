Cos’è Auracast e perché cambierà le abitudini di ascolto di tutti

Pubblicità

In aeroporto i rumori coprono gli annunci di ritardi e gate: basta aprire l’elenco delle trasmissioni audio Auracast per collegarsi al canale dell’aeroporto per sentire gli annunci in cuffia o negli auricolari.

Questo è solamente uno dei numerosi scenari di impiego di Auracast, funzione inclusa in Bluetooth LE Audio e nei dispositivi dotati di Bluetooth 5.2 o superiore. Per ora non sono molti, ma il loro numero sta aumentando e i vantaggi risulteranno più evidenti man mano che il parco hardware in circolazione verrà sostituito con dispositivi più recenti.

Cos’è Auracast e cosa permette di fare

Qualsiasi dispositivo Auracast (smartphone, TV, tablet ecc) può trasmettere un flusso audio che risulta accessibile in simultanea a decine di dispositivi che si trovano nel raggio d’azione della tecnologia Bluetooth.

Ma mentre il Bluetooth è pensato per il collegamento uno a uno, Auracast funziona grossomodo come il Wi-Fi: i dispositivi che supportano questa funzione ricevono una lista dei canali audio Auracast disponibili tra cui l’utente può scegliere a quale collegarsi.

Immagine Bluetooth SIG

Come cambierà l’ascolto

Gli scenari di impiego sono diversi e promettenti, sia in contesti privati che pubblici. Con il nostro smartphone possiamo trasmettere il flusso audio Auracast di quello che stiamo ascoltando per condividerlo al volo con familiari, amici o colleghi.

Un televisore con Auracast può trasmettere il flusso audio che risulta disponibile nel raggio d’azione Bluetooth, così è possibile collegare al volo cuffie, auricolari ma anche apparecchi acustici. In casa lo stesso programma TV può essere seguito con diversi livelli di volume su più apparecchi acustici e dispositivi audio.

In bar, palestre e locali pubblici dove sono installati più schermi, ognuna delle persone presenti può scegliere il canale audio desiderato, escludendo tutto il resto. Nell’esempio iniziale dell’aeroporto, diversi canali audio possono informare i viaggiatori in diverse lingue.

Ancora nelle sale conferenze la lista dei canali permette di accedere alla traduzione simultanea nella lingua desiderata, dai propri auricolari o cuffie. Ma anche in riunioni o presentazioni chiunque può ascoltare direttamente l’audio del presentatore collegandosi alla trasmissione Auracast.

Finora l’abbinamento tra più speaker è una funzione limitata allo stesso marchio e in molti casi anche allo stesso modello. Invece con Auracast è possibile riprodurre lo stesso flusso audio in contemporanea su diversi speaker, indipendentemente da modello e costruttore.

Canale audio con password o codice QR

La funzione di trasmissione audio da uno a più dispositivi è accompagnata dalla possibilità di controllare e limitare l’accesso agli utenti desiderati. È sempre possibile stabilire una password o un codice QR per il canale Auracast in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedervi. Utile per mantenere musica e film privati in famiglia, oppure per i partecipanti di una riunione.

Supporto

Rientrando nella tecnologia Bluetooth LE Audio, Auracast è incluso in ogni dispositivo Bluetooth 5.2 ma l’implementazione e le funzioni potrebbero essere limitate. L’implementazione più completa, senza limitazioni, è disponibile a partire dal Bluetooth 5.3.

Computer, smartphone, tablet e smart TV più recenti sono dotati di Bluetooth 5.3: gli utenti che dispongono di dispositivi più datati possono avere Auracast con adattatori e dongle in arrivo. Philips sta per lanciare un adattatore USB-C compatibile con iPhone, Android, smart TV, PC Windows, PlayStation e Xbox.

Anche se l’hardware è Bluetooth 5.3 il costruttore può scegliere di non sfruttare Auracast, come per esempio ha fato Apple finora. Ma basterà un paio di cuffie o auricolari Auracast con app di gestione abbinata per poter accedere ai canali audio e trasmissioni Auracast.

Le novità su cuffie, auricolari speaker e dispositivi audio sono nella sezione dedicata di macitynet.