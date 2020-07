Auricolari a conduzione ossea, adesso bastano 9,99 euro grazie a un’offerte eBay

Quando si parla di auricolari economici, da meno di 10 euro, la mente corre subito ai classici auricolari in-ear con filo. Grazie a una strepitosa offerta su eBay questa volta è possibile portarsi a casa, con la stessa cifra, un paio di auricolari sportivi senza fili e a conduzione ossea. Questo vuol dire che con 9,99 euro vi porterete a casa delle cuffie che non entreranno nella cavità auricolare, così da poter essere indossate più comodamente. Clicca qui per acquistarle.

Gli auricolari BT a conduzione ossea, con chip bluetooth di fascia alta, propongono una qualità del suono chiara e cristallina, senza nessun rumore di sottofondo. Adatte a chi non digerisce gli auricolari in ear che devono essere spinti all’interno della cavità auricolare, che puntualmente non stanno in sede e continuano a cadere, soprattutto durante le attività sportive.

Il design non in ear, consente di indossare le cuffie più comodamente, semplicemente appoggiandole all’orecchio, per la precisione, vicino alle ossa dell’orecchio, così da propagare le onde sonore senza dover inserire alcunché all’interno delle orecchie.

In questo modo, l’utente potrà da un lato ascoltare la musica, ma dall’altro prestare attenzione ai suoni esterni, mantenendosi sempre vigili su ciò che accade nell’ambiente circostante. Leggere, sono studiate per la massima stabilità d’uso, dunque per l’utilizzo sportivo.

Disponibili nella colorazione nera o rossa, offrono una distanza di ascolto di 15 metri rispetto allo smartphone abbinato, grazie al bluetooth 5.0. Sono fatte in gomma e metallo, con una batteria di 145 mAh per ciascun auricolare, che pesa circa 11 grammi, dunque 22 in totale.

Gli auricolari a conduzione ossea in offerta si acquistano direttamente su eBay nelle colorazioni nero o rosso a 9,99 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.