Asus ROG Phone 3 è il più potente dei terminali gaming del costruttore

Arriva da ASUS la terza generazione dello smartphone da gaming ROG, che prende per l’appunto il nome di ROG Phone 3. Ecco come è fatto e cosa propone sotto la scocca: un mix di potenza e design aggressivo.

Anzitutto, il terminale dispone dell’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform, che serve anche a spingere il display AMOLED a 144 Hz con un tempo di risposta di 1 ms. Secondo la società, ROG Phone 3 è lo smartphone ROG più potente di sempre, aggiornato con il sistema di raffreddamento GameCool 3. Vanta un display AMOLED da 6.59 pollici, con refresh rate fino a 144 Hz e latenza al tocco di 1 ms. Il pannello supporta i 10-bit e la tecnologia HDR10+.

Dal punto di vista del design ROG Phone 3 conserva i benefici incentrati sull’esperienza di gioco dei suoi predecessori, con una porta aggiuntiva per la ricarica montata lateralmente e una batteria da 6000 mAh. Tratto distintivo del terminale sono anche gli AirTrigger che includono ora un sensore di movimento, oltre ai sensori tattili ultrasonici programmabili, dando ai gamer ancora maggiori possibilità di controllare l’azione.

A livello software non manca la Modalità X, per l’ottimizzazione delle prestazioni, che ora supporta il setting di più parametri di sistema, rendendo più semplice che mai liberare la potenza totale di ROG Phone 3.

Naturalmente, lo smartphone supporta il 5G e il Wi-Fi 6, per una connettività al top nei giochi online. Sotto al cofano offre anche una RAM LPDDR5 di ultima generazione che arriva fino a 16 GB e con una ROM UFS 3.1 ultraveloce da 512 GB. Dal punto di vista dell’autonomia, la batteria da 6.000 mAh presente nel ROG Phone 3, assicura ottima longevità anche anche grazie ad alcune ottimizzazioni software, che includono una funzione esclusiva di ibernazione che può limitare in modo proattivo i dati in background e l’utilizzo della batteria per le app selezionate.

Ancora, il dispositivo propone una nuova Modalità di Gioco dedicata per migliorare ulteriormente gli effetti sonori, questo anche grazie agli speaker frontali posizionati in cima e in fondo allo smartphone. ROG Phone 3 supporta anche la tecnologia Qualcomm aptX Adaptive per una minore latenza e un audio di alta qualità anche con collegamento Bluetooth.

Prezzi e disponibilità

Già disponibile in preordine su ASUS eShop, ROG Phone 3 – Strix Edition sarà in vendita entro la fine di luglio al un prezzo consigliato al pubblico di 799,00 euro. ROG Phone 3, nella configurazione da 12Gb di RAM e 512gb di storage, sarà disponibile nella prima metà di agosto, sia online che in alcuni punti vendita selezionati, a un prezzo consigliato al pubblico di 999 euro. Infine, ROG Phone 3, nella configurazione da 16Gb di RAM e 512gb di storage, sarà disponibile entro la fine di agosto a 1.099 euro.

I più veloci che acquisteranno ROG Phone 3 – Strix Edition al momento dell’apertura del pre-ordine, riceveranno, inoltre, in omaggio, un paio di auricolari ROG. In particolare, fino a esaurimento scorte:

chi acquisterà su ASUS eShop, riceveranno in omaggio gli auricolari in-ear ROG Cetra, del valore di 109,90 euro;

chi acquisterà su Unieuro.it o presso gli ASUS Gold Store, riceveranno, invece, in omaggio gli auricolari in-ear ROG Cetra Core, del valore di 59,90 euro.

Infine, tutti coloro che acquisteranno ROG Phone 3 – Strix Edition e ROG Phone 3, nelle diverse configurazioni e canali, potranno redimere direttamente online alla pagina dedicata un Pass Stadia Pro, per accedere al servizio di videogiochi in abbonamento di Google gratuitamente per 3 mesi.

