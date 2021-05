Cuffie auricolari Lenovo Live Pods, prezzo impossibile: solo 6,73€

Ecco un’occasione da non farsi sfuggire per gli amanti del design Apple che vogliono mettersi nelle orecchie la musica senza fili spendendo pochissimo: grazie al codice sconto MACIT è possibile comprare gli auricolari Lenovo Live Pods LP1 per 6,73 euro.

Questi auricolari sembrano in tutto e per tutto gli AirPods di Apple, ma a conti fatti grazie alla promozione costano meno di una coppia di cuscinetti di ricambio degli AirPods Pro (9 euro su Apple Store). Esteticamente ne imitano quasi maniacalmente il design, e dal punto di vista delle specifiche tecniche non sono poi neanche tanto male.

Utilizzano innanzitutto la più recente tecnologia Bluetooth 5.0, che promette quindi una buona stabilità del segnale e un notevole risparmio in termini di consumi energetici. Infatti ciascun auricolare monta una batteria da 55 mAh che promette fino a 400 ore di autonomia in Standby oppure 10 se usati per telefonare (12 ore complessive invece se ci si ascolta la musica) e la custodia nella quale vengono riposti è presente una batteria da 300 mAh che si ricarica in un’ora e mezza – grazie alla presa USB-C presente sul fondo – e promette diverse ricariche complete.

Incorporano un’antenna costruita in ceramica e driver da 10 millimetri, inoltre sono certificati IPX4 quindi resistono al sudore senza problemi. La superficie esterna è di tipo touch e può essere usata per rispondere alle telefonate, per riagganciare, per controllare la riproduzione musicale e per interagire con l’assistente vocale senza dover mai tirare fuori il telefono dalla tasca.

Il prezzo di vendita è di 15,65 euro, già molto favorevole quindi per chi desidera comprare un paio di auricolari completamente senza fili a poco prezzo. Se però si inserisce il codice MACIT nel carrello si risparmia il 57% andandoli a pagare 6,73 euro. La promozione resterà valida fino al 21 maggio.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.