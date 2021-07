Google Meet porta effetti e maschere su iPhone e Android

Google Meet ha fatto la differenza per un numero incalcolabile di studenti e lavoratori durante le chiusure per la pandemia, ma per le comunicazioni personali e familiari Zoom sembra ancora essere la piattaforma di riferimento e il modello da battere o, alla meglio, da imitare: forse è anche per questa ragione che Google Meet introduce filtri, effetti e maschere nelle app per iPhone, iPad e Android.

Per iniziare a usare gli effetti speciali nelle videochiamate di Google Meet occorre effettuare un tap sull’icona che mostra alcune scintille posizionata in basso a destra, in questo modo appare in basso un menu a scorrimento che propone le varie opzioni per gli Effetti: tra le novità sono disponibili Stili e Filtri. All’interno della prima categoria sono disponibili vari effetti riflesso, lenti e sovrapposizioni di colori da applicare al volo.

Per i più estrosi e giocherelloni all’interno di Filtri sono disponibili tante maschere di animali, oltre agli accessori virtuali che si possono indossare sul viso oppure sulla testa grazie alla realtà aumentata.

Tutti questi effetti sono già attivi e disponibili non solo per le videochiamate tramite app su iPhone e Android, ma anche per gli utenti che avviano una chiamata partendo da Gmail. I nuovi effetti e maschere si vanno così ad aggiungere all’effetto sfocatura e agli sfondi digitali da tempo disponibili per gli utenti con account Google Meet per aziende e scuole. Sembra che l’obiettivo finale di Big G sia quello di rendere Google Meet sempre più appetibile anche per le videochiamate personali e familiari, forse per sostituire e mandare in pensione Google Duo.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

