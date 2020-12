Auricolari Razer Hammerhead, top per gioco e video vanno al minimo: 81,99€

Se state cercando ottimi auricolari per il gioco (e non solo) con una uscita potente, bassi accentuati e una ridottissima latenza, andate su Amazon dove sono in offerta speciale i Razer Hammerhead, un prodotto davvero molto interessante e per alcuni aspetti unico visto le particolarità del produttore.

Stiamo parlando di una evoluzione degli Hammerhead con filo che la nostra redazione aveva qualche anno fa. Qui abbiamo una totale assenza di fili combinata alla tecnologia Bluetooth 5.0 a latenza ultra-bassa per offrire audio di alta qualità e ampia durata della batteria.

Montano un driver da 13 millimetri e hanno una risposta in frequenza di 20-20kHz, sono perciò capaci di offrire un ampio spettro sonoro, da bassi potenti fino alla chiarezza più cristallina degli alti. Abilitando la latenza ultra-bassa (disponibile con la Gaming Mode, viene ridotta a soli 60 millisecondi) audio e video risultano perfettamente sincronizzati per un’esperienza immersiva durante il giorno ma utile anche se guardiamo filmati. Il ritardo dell’audio in giochi, film e musica, è uno dei peggiori problemi nel caso degli auricolari full wireless come questi.

Gli auricolari Hammerhead True Wireless assicurano inoltre tre ore di autonomia e fino a quattro ricariche tramite la custodia di trasporto inclusa (che si ricarica tramite USB-C), per un totale di sedici ore di ascolto continuato, sono certificati IPX4 per la protezione contro sudore/schizzi . Un’app permette di personalizzare le varie funzioni, oltre a cambiare la lingua del comando vocale.

Sul mercato i Razer Hammerhead True Wireless costano tra i 100 e i 120 euro. Grazie ad un’offerta Amazon li pagate solo 81,99 €