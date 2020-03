Autocertificazione per gli spostamenti coronavirus, ecco il modulo in PDF compilabile

In seguito alle nuove norme relative al coronavirus, è stato predisposto il nuovo modulo dell’autocertificazione. «Chi intende usufruirne dovrà indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e telefono e dichiarare», «sotto la propria responsabilità», «di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio» contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernenti «lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza».

Da qui potete scaricare il modulo in PDF, l’auto-dichiarazione per chi deve viaggiare per lavoro nonostante il corona virus. Si tratta di un PDF compilabile (creato dal nostro collaboratore Carlo Notarianni) che in questo modo evita di scriverlo a mano: basta aprire il PDF, scrivere quello che occorre, spuntare i campi che interessano e stampare.

Sul modulo dovrà inoltre essere specificato il motivo per cui si intende uscire. A riguardo, sono riportati alcuni esempi: «lavoro presso…», «sto rientrando al mio domicilio sito in…», «devo effettuare una visita medica…», o altri motivi particolari.

Se avete difficoltà a scaricare il PDF da Safari su Mac fate cltr-click sul link arancione e scegliete “Scarica il file collegato”; stesso discorso da Firefox: ctrl-clikc sul link arancione e scegliete “Scarica file collegato”.

Sul Mac è possibile compilare il PDF con moduli da Anteprima, con Acrobat Reader o altri software che supportano questa funzionalità. Anche su iOS e iPados è possiible compilare i PDF con moduli con vari software per la lettura/gestione dei PDF.

RIcordiamo che per chi violerà le norme è prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un ammenda fino a 206 euro (articolo 650 del codice penale), oppure nei casi più gravi una sanzione per delitti colposi contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni.