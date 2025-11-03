Ayaneo Phone è il vero smartphone per gaming, il video

Ayaneo, marchio noto per le console portatili e anche per alcuni mini PC per il gaming in stile retro, ha pubblicato un video che mostra la prossima mossa della società: Ayaneo Phone, uno smartphone dedicato al gaming. Al momento la società condivide come anticipazione un rapida vista esclusivamente del lato posteriore del dispositivo. Ecco cosa sappiamo del terminale.

La clip diffusa, come accennato, svela solo il retro del terminale, ma fornisce offre qualche dettaglio utile: il dispositivo ha un design piuttosto tradizionale, con due fotocamere e un flash nell’angolo superiore, e una scocca apparentemente piatta. La larghezza contenuta del terminale lascia intuire un rapporto di forma del display piuttosto insolito, che probabilmente è studiato per i giocatori mobili.

Sul lato sinistro si intravedono due pulsanti, uno dei quali potrebbe far scorrere lo schermo del terminale, lasciando spazio sotto a una pulsantiera fisica. Ricordiamo che in passato, quando Ayaneo aveva parlato per la prima volta del suo terminale, aveva lasciato intendere che il modello avrebbe ripreso il concetto del vecchio telefono da gioco “slider”. In altre parole, una parte sotto lo schermo che, una volta fatta scorrere, potrebbe rivelare controlli fisici dedicati al gaming.

Si tratta di un’idea già calcata da Sony nell’ormai lontano 2011 con l’Xperia Play, che però non ha mai riscosso il successo sperato. Da allora, infatti, i controlli per il gioco su smartphone sono stati quasi completamente sostituiti dal touchscreen, mentre i giocatori più appassionati utilizzano controller esterni che aggiungono pulsanti fisici al dispositivo.

Nel video, Ayaneo non mostra ancora come funzioni questa parte scorrevole, ma assicura che si tratterà di “un vero telefono pensato per i gamer”, in arrivo a breve.

Certamente, per distinguersi dai colossi del settore, come l’Asus ROG Phone e i modelli RedMagic, l’Ayaneo Phone dovrà soddisfare aspettative molto alte. Gli appassionati chiedono funzioni ormai rare negli smartphone moderni: il jack audio da 3,5 mm, la possibilità di espandere la memoria con MicroSD e persino una batteria rimovibile. Chissà che queste siano tutte armi all’arco di Ayaneo.

Al momento della sua prima presentazione, l’Ayaneo Phone rientrava nella roadmap aziendale per il 2025; tuttavia, il tempo per rispettare questa scadenza sembra ormai essersi esaurito.

