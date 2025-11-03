Grande novità per il Digitale Terrestre: un nuovo canale gratis rivoluziona la TV, ecco i dettagli

Un nuovo canale sta per arrivare sul Digitale Terrestre, completamente gratuito e pronto a offrire ore e ore di intrattenimento.

Negli ultimi anni il digitale terrestre è diventato il cuore pulsante della televisione italiana. Grazie alla sua diffusione capillare e alla possibilità di trasmettere in alta definizione senza costi aggiuntivi, continua ad essere il punto di riferimento per milioni di famiglie.

Tuttavia, il panorama televisivo è in costante evoluzione: nuovi canali, aggiornamenti di frequenze e miglioramenti tecnologici rendono necessaria un po’ di attenzione da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di novità in arrivo.

Nuovo canale gratuito sul Digitale Terrestre

Il nuovo canale che sta per debuttare e che, senza ombra di dubbio, farà felici molti appassionati di intrattenimento giapponese.

Si tratta infatti di Man-ga, un canale completamente dedicato al mondo degli anime, pronto a fare il suo ritorno sul digitale terrestre. La nuova emittente sarà disponibile alla posizione 236 e verrà trasmessa a livello nazionale sul Persidera Mux 3.

Sebbene sia già sintonizzabile da diversi giorni in alcune aree del Paese, nelle ultime ore è stato attivato un cartello informativo in definizione standard (1024×576) che invita gli spettatori a seguire la programmazione tramite la modalità HbbTV. Il nome non lascia spazio a dubbi: l’emittente sarà interamente dedicata all’animazione giapponese, con serie iconiche e nuovi titoli che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta televisiva italiana.

Per poter visualizzare correttamente il nuovo canale, però, è fondamentale assicurarsi che la propria TV o il decoder siano aggiornati. Ecco quindi, passo dopo passo, come procedere per risintonizzare il digitale terrestre e aggiornare la lista dei canali.

Il primo passaggio consiste nel premere il tasto Menu sul telecomando del televisore. Da qui, entrare nella sezione Impostazioni o Configurazione canali (a seconda del modello e della marca). Una volta aperto il menu, selezionare la voce Sintonizzazione automatica o, se si preferisce un controllo più preciso, Ricerca manuale. Nel caso della ricerca automatica, il dispositivo procederà a scandagliare tutte le frequenze disponibili e aggiornerà automaticamente la lista dei canali.

Se invece si opta per la modalità manuale, bisognerà inserire i parametri specifici del Mux Persidera 3, che varia leggermente a seconda della zona geografica. In genere, il canale si trova nella banda UHF compresa tra canale 35 e 45, ma la frequenza precisa può essere verificata sul sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o attraverso il portale di riferimento della propria regione. Dopo aver completato la ricerca, basterà salvare le modifiche per visualizzare l’intera lista aggiornata.

Nel caso in cui il televisore supporti la tecnologia HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), sarà possibile accedere a contenuti interattivi e on demand direttamente dal canale Man-ga, semplicemente premendo il tasto rosso del telecomando. Questo permetterà di guardare episodi, approfondimenti o programmi speciali legati al mondo dell’animazione anche fuori dagli orari di programmazione.

Con Man-ga sul digitale terrestre, l’offerta televisiva gratuita italiana compie un ulteriore passo avanti, recuperando un canale che in passato aveva già conquistato una folta schiera di appassionati. Un segnale chiaro di come il digitale terrestre continui a reinventarsi, offrendo non solo qualità e varietà, ma anche una finestra privilegiata sul mondo dell’intrattenimento internazionale.

Insomma, non resta che aggiornare la sintonizzazione e prepararsi a rivivere le emozioni dei grandi classici dell’animazione giapponese direttamente dal proprio salotto.