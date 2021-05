Baby Monitor smart CACAGOO in offerta lampo su Amazon a 58,64€

CACAGOO propone su Amazon il suo nuovo Baby Monitor, dotato di tutte le funzionalità più avanzate. Al momento lo sconto è di oltre 20 euro. Potete acquistarlo da questo indirizzo a 58,64 euro.

Tra le prime caratteristiche la sua modalità VOX: in questo modo display risparmierà al massimo energia, perché rimarrà con lo schermo, che si accenderà solo quando il bambino piange. Da notare che al suo interno dispone di una batteria da 950 mAh che consente di funzionare per 4 ore, anche se in modalità VOX arriva addirittura a 12-15 ore.

Il baby monitor CACAGOO propone un display LCD a colori TFT, che grazie all’ingrandimento dello zoom 2x permette di percepire anche i dettagli della stanza in cui si trova il bambino. Il baby monitor in questione propone una telecamera Wifi in grado di coprire una portata di segnale fino a 300 metri circa, ma senza alcun ostacolo.

Tra i tanti vantaggi di questo baby monitor, il monitor è in grado di avvisare l’utente della temperatura della stanza, avvertendo così se il bambino sente troppo freddo o troppo caldo.

La videocamera CACAGOO Baby Monitor è motorizzata, permettendo così di muovere la videocamera a 360 gradi, con l’immagine visibile dallo schermo da 3.5 pollici. Non manca la possibilità di audio Bidirezionale, con possibilità di dialogare e sentire i rumori della stanza controllata.

La videocamera, naturalmente, gode anche di visione notturna, per poter guardare anche di notte, e di Voice Activation, ossia di possibilità di attivazione della camera quando viene rilevato qualche rumore, come il pianto del bambino.

Importante anche la modalità ninna nanna. Grazie all’altoparlante integrato, è possibile anche riprodurre una ninna nanna, per aiutare il bambino ad addormentarsi.

Questo baby monitor ha solitamente un prezzo di 79,99 euro, ma al momento si acquista con uno sconto netto di oltre 20 euro. Al momento su Amazon costa 58,64 euro.

