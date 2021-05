Amazon Show Mode trasforma i PC Lenovo in Echo Show

Amazon presenta Show Mode, un’esperienza vocale interattiva per PC basata su Alexa disponibile su una selezione di dispositivi Windows 10 Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad. Show Mode trasforma, automaticamente e senza costi aggiuntivi, il PC Lenovo in uno smart display permettendo all’utente di chiedere ad Alexa aggiornamenti sulle ultime notizie, brani musicali o di impostare un timer.

La modalità Show Mode mette a dispozione dell’utente l’assistente vocale e l’interfaccia grafica dei dispositivi Echo Show di Amazon, in questo modo offre una nuova modalità di utilizzo dei PC Lenovo, permettendo di utilizzarli per diverse funzioni anche quando l’utente non vi è seduto di fronte. Basta dire «Alexa, apri Show Mode» o cliccare sul pulsante «Show Mode» nella App di Alexa sul PC per avviare l’esperienza.

Show Mode supporta molte delle funzioni preferite di Alexa e permette di chiederle informazioni su diversi argomenti, provare ricette, giocare, fissare appuntamenti, creare liste di attività, farti leggere l’audiolibro preferito con Audible e tanto altro. Inoltre è anche possibile controllare i dispositivi per la smart home compatibili o chiamare istantaneamente i contatti attraverso Drop-In, semplicemente usando la voce.

Sfruttando l’hardware del computer Lenovo, Alexa for PC mette a disposizione grafica curata, display di grandi dimensioni, microfoni di qualità e la potenza di calcolo necessaria per restituire un’esperienza d’uso ricca e immersiva. Con l’esperienza ‘set it and forget it’ (imposta e dimentica) di Alexa in Show Mode, l’utente può parlare con Alexa su un grande schermo senza essere necessariamente davanti al PC e senza prenderelo smartphone.

In collaborazione con Amazon, Lenovo aveva annunciato per la prima volta Alexa Show Mode sul top di gamma Lenovo Yoga Slim 9i in occasione di CES 2021. Collaborando con Amazon, Lenovo ha ottimizzato l’esperienza di Show Mode grazie all’abilitazione automatica quando il dispositivo è in standby, una migliore qualità dell’acustica e migliori prestazioni della batteria, traendo vantaggio dall’hardware di ultima generazione dei PC Lenovo.

«Semplificare i dispositivi e rendere migliore l’esperienza d’uso dei PC è alla base della cultura di innovazione rivolta al cliente di Lenovo. Un’interfaccia controllata dalla voce rappresenta una parte importante di questo impegno» dichiara Igor Bergman, Vice President of Cloud and Software, Intelligent Devices Group di Lenovo. «Ecco perché Lenovo è la prima a portare sul mercato Alexa Show Mode su PC. Abilitando Show Mode sui PC di Lenovo forniamo agli utenti un’esperienza d’uso versatile e un’interfaccia comoda e naturale».

Show Mode è progettato per tenere conto della privacy: per ulteriori informazioni su come i dispositivi Alexa ed Echo sono progettati per proteggere la privacy degli utenti è possibile visitare questa pagina. Show Mode è attualmente disponibile su una selezione di PC Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad con Alexa integrata e Windows 10 in Italia, oltre che in Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti. Amazon anticipa che Show Mode sarà disponibile su altri modelli di PC nel corso di quest’anno.

