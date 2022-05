Bakeey H30, supporto per auto con pannello solare

Sostenere lo smartphone durante la guida e ricaricarne la batteria sfruttando il Sole: è in poche parole quel che promette Bakeey H30, un accessorio che al momento si può comprare in offerta a 21,96 euro.

Esteticamente non differisce da molti altri supporti che troviamo in commercio: si aggancia alle alette della bocchetta di ventilazione del’auto tramite un morsetto e, attraverso una morsa più ampia, è in grado di stringere il telefono e mantenerlo in posizione in modo da poterlo usare come navigatore GPS durante la guida.

La testa a sfera permette di orientarlo sia in orizzontale che in verticale, così si può eventualmente usare anche per controllare la riproduzione musicale o simili. E la morsa che si apre fino ad un massimo di 9 centimetri di conseguenza è compatibile con tutti i telefoni che hanno uno schermo compreso tra 4,5 e 6,9 pollici.

Fin qui tutto nella norma, ma la caratteristica speciale arriva adesso: sul retro è infatti presente un pannellino solare al cui interno è stipata una batteria da 500 mAh che consente di ricaricare quella del telefono tramite semplice induzione. Perciò durante la guida, specie in questi giorni soleggiati, è possibile quantomeno mantenere carico il telefono mentre lo si usa come navigatore GPS senza dover collegare alcun cavo e semplicemente sfruttando l’energia solare.

Nulla comunque vieta di usare il classico sistema via cavo, grazie alle ampie aperture che permettono di collegare il cavetto mentre si sostiene il telefono tramite questo supporto. Chi intende acquistarlo come dicevamo lo compra in sconto: anziché 30,42 euro al momento è scontato del 28% perciò lo si paga 21,96 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.