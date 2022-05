Apple ha solo tre Mac disponibili in consegna

14Un rapido controllo sui Mac disponibili per la spedizione immediata da Apple Store rivela una situazione preoccupante: ci sono solo tre modelli in pronta consegna. In Italia la situazione va meglio, ma non mancano i modelli che richiedono diverse settimane per la consegna.

Lo store ufficiale mostra una situazione preoccupante. Solo tre Mac sono disponibili per la spedizione immediata, mentre altri modelli richiedono un’attesa che varia da una a due settimane, e fino a 11 settimane, a seconda del modello e del paese. Inoltre, alcuni utenti che hanno già effettuato l’ordina in precedenza, stanno attendendo più del previsto.

Si tratta certamente delle conseguenze dei problemi della catena di approvvigionamento cinese, che Apple stima potrebbe costare all’azienda fino a 8 miliardi di dollari di entrate nel trimestre.

La carenza globale di chip è stata creata da un mix di fattori. Questi includono l’aumento della domanda di tecnologia durante la pandemia, l’interruzione della produzione correlata al COVID-19 e una crescente domanda di chip da parte delle case automobilistiche, considerando che le auto si affidano a un numero crescente di microprocessori.

Il problema più grande non è con CPU e GPU, ma con chip molto più banali, come i driver di visualizzazione e i sistemi di gestione dell’alimentazione. Questi chip relativamente low-tech sono utilizzati in un numero enorme di dispositivi, compresi quelli Apple.

L’impatto sui tempi di spedizione dei Mac è davvero importante e sotto gli occhi di tutti. Mac Studio e lo Studio Display sono stati colpiti duramente dalla crisi in corso, per via della combinazione di domanda e sfide della catena di approvvigionamento.

I nuovi controlli di disponibilità di Macworld mostrano che solo tre modelli di Mac sono disponibili per la spedizione immediata: Macbook Pro da 13 pollici, iMac e Mac mini. Oltre a questo modelli, in Italia si aggiunge a sorpresa Mac Studio che, tutto sommato, ha una consegna prevista per il 21 maggio. Non è esattamente una pronta consegna, ma considerando che scriviamo questo articolo di venerdì, si tratta davvero di pochi giorni d’attesa. Per ricevere un MacBook Air M1 è, invece, necessario attendere fino al 29 giugno prossimo.

Potete tentare la sorte su Amazon, dove in alcuni casi è possibile ottenere Mac e Macbook con spedizioni più rapide.