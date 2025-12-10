“Mio figlio non riesce a disconnettersi”, i segnali d’allarme della dipendenza tecnologica dei bambini

“Quando gli tolgo il cellulare, si arrabbia, urla e dice che gli rovino la vita.” Questi tipi di espressioni stanno diventando sempre più frequenti nella quotidianità di chi vive con bambini e adolescenti. Il tempo che una volta si passava a giocare è diventato, per molti di loro, ore infinite connesse a internet e un bisogno digitale costante. La dipendenza digitale dei bambini è di crescente preoccupazione per genitori, educatori e professionisti della salute mentale, che mettono in guardia sull’obbligo di frenarla per il corretto sviluppo della personalità dei bambini.

Con l’avvicinarsi del Natale, un periodo dedicato alla famiglia, alla riconnessione e alla cura delle relazioni, diventa ancora più importante riflettere sul ruolo che la tecnologia svolge nella vita dei più giovani.

Secondo le statistiche del recente SaveFamily Observatory, sette genitori su dieci sostiene il divieto dei telefoni cellulari nelle scuole e più del 60% considera necessario limitare l’accesso ai social network per i minori. Dietro queste cifre si cela una preoccupazione condivisa: la perdita di controllo sull’uso della tecnologia in patria.

La psicologa infantile e adolescenziale María García, collaboratrice della campagna Caricando Valori, spiega che “il confine tra uso e dipendenza viene superato quando il dispositivo cessa di essere uno strumento e diventa un bisogno emotivo”. Dopo consultazioni con decine di bambini di età diverse, la specialista osserva sempre gli stessi schemi: bambini irritati quando si toglie loro lo schermo, che perdono interesse per altre attività e cercano una validazione costante sui social network o nei videogiochi.

Il problema, sottolinea García, non deriva dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui essa si integra nella vita quotidiana. “Non si tratta di demonizzare gli schermi, ma di insegnare ai minori a interagirvi in modo sano ed equilibrato. Il rischio emerge quando il telefono o il tablet sostituisce il contatto umano, il gioco libero o la gestione delle emozioni”, afferma.

La campagna educativa “Caricando Valori”, promossa da SaveFamily, mira a sensibilizzare famiglie, insegnanti e autorità sulla necessità di educare i bambini fin da piccoli affinché possano vivere un’immersione responsabile in un mondo sempre più tecnologico ed evitare di cadere nei pericoli digitali nascosti dietro gli schermi dei telefoni cellulari.

La specialista insiste sul fatto che gli effetti si avvertono a età sempre più giovani: disturbi del sonno, irritabilità, bassa tolleranza alla frustrazione e difficoltà di attenzione sono già motivi comuni per la consulenza psicologica. Secondo Save the Children (aprile 2025), il 32,6% dei bambini tra 6 e 10 anni in Italia usa lo smartphone tutti i giorni.

Questo problema si trasferisce anche in classe: il 37,8% delle famiglie avverte che l’uso di dispositivi mobili da parte dei bambini influisce sulle prestazioni scolastiche a causa dell’abuso dei social network e dell’accesso illimitato a internet. Questa minaccia è già diffusa poiché, attualmente, fino al 68% dei minori utilizza internet prima degli 11 anni e anche i bambini di appena 4 anni hanno già il cellulare.

Casa, il primo campo di battaglia

Nell’ambiente familiare, spesso sorgono conflitti quando i genitori cercano di limitare il tempo davanti agli schermi. Quello che inizia come una negoziazione può finire con urla o punizioni. “La sensazione di impotenza è enorme. Sappiamo che qualcosa non va, ma non riusciamo a trovare un modo per fissare dei limiti senza discutere,” riconoscono alcune famiglie che partecipano a “Caricando Valori”.

Il cambiamento prevede la sostituzione del divieto con accompagnamento, stabilendo programmi digitali, incoraggiando attività fuori dallo schermo, condividendo contenuti e dando l’esempio. “Se noi stessi siamo connessi in modo permanente, sarà difficile per loro disconnettersi. La tecnologia fa parte delle nostre vite, ma abbiamo bisogno di insegnare ai bambini a usarla dalla consapevolezza: “È necessaria una vera educazione digitale”, spiega Jorge Álvarez, CEO di SaveFamily.

Álvarez crede che il ruolo della tecnologia debba andare oltre l’interesse economico. “Abbiamo la responsabilità di offrire strumenti che promuovano autonomia e sicurezza, non dipendenza. E questo implica lo sviluppo di prodotti che accompagnano l’apprendimento, non che lo sostituiscano”. Alternative come smartwatch per bambini, come il SaveWatch Plus 2, sono state ipotizzate negli ultimi mesi come una delle soluzioni più efficaci per ritardare la consegna di telefoni cellulari ai bambini senza sacrificare sicurezza e comunicazione, ma fornendo loro uno strumento per imparare a usare la tecnologia in modo responsabile.

Gli esperti concordano sul fatto che sia fondamentale riservare momenti senza schermo come i pasti o l’ora di andare a letto, rafforzare le attività che non dipendono dal cellulare e impedire che vengano usate come calmante emotivo. “Il telefono cellulare non può diventare un modo per zittire la noia o la frustrazione,” avverte la psicologa di Caricando Valori. “Aiutarli a tollerare l’attesa, il silenzio o il gioco senza stimoli digitali è insegnare il loro cervello alla vita reale e a un uso più consapevole.”

La dipendenza digitale dei bambini riflette una società iperconnessa che colpisce anche gli adulti, che cercano di trovare un equilibrio tra il mondo online e la vita reale. Sul canale Youtube SaveFamily è possibile vedere il lavoro svolto insieme a María García. L’obiettivo è garantire che i bambini imparino a disconnettersi dagli schermi per riconnettersi con l’ambiente e valorizzare davvero valori chiave come empatia, rispetto e comunicazione.