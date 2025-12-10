Facebook Twitter Youtube
Sconto coupon su Logitech MX Creative Console, perfetta per Photoshop, Illustrator, solo 142,99 €

È in offerta su Amazon la Logitech MX Creative Console, u accessorio perfetto per chi lavora con software di editing o produttività avanzata. Costa solo 142€ invece di 249€, applicando il coupon nella pagina prodotto.

Controllo fisico e input personalizzabili

La Logitech MX Creative Console integra tre elementi principali: una manopola di controllo a basso attrito, una rotella di navigazione e un keypad programmabile con display LCD. Questo sistema consente di regolare con precisione parametri e strumenti digitali.

Il supporto incluso permette un posizionamento flessibile sulla scrivania. Ogni elemento può essere personalizzato su più livelli, fino a 15 pagine di comandi per profilo, permettendo l’adattamento a diversi software e flussi di lavoro.

Compatibilità estesa con software professionali

Pensata per utenti avanzati, la console è compatibile con numerose applicazioni creative e di produttività. Tra le integrazioni pronte all’uso troviamo Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic, Illustrator, Final Cut Pro, Figma, DaVinci Resolve, Zoom e Spotify. I profili consigliati semplificano la configurazione iniziale, mentre il marketplace Logi Options+ consente di scaricare nuovi plugin, icone personalizzate e azioni aggiuntive.

 

Connessione flessibile e autonomia prolungata

È possibile collegare la console in due modi: tramite Bluetooth o con il cavo USB-C incluso. Il keypad funziona con due batterie AAA (già presenti nella confezione), che garantiscono fino a 18 mesi di autonomia. Questa versatilità consente di usare la console sia su postazioni fisse che in mobilità, mantenendo la stessa esperienza di controllo e accesso rapido ai comandi.

Il prezzo di listino della Logitech MX Creative Console è di 249€, ma oggi è disponibile su Amazon a 142€ applicando il coupon direttamente nella pagina prodotto. In più, acquistando la console, si ottengono 3 mesi gratuiti di abbonamento ad Adobe Creative Cloud, unendo due degli strumenti creativi più richiesti.

