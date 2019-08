Banana Kong Blast, lo scimmione stile Donkey Kong è tornato su iOS

Il King Kong di iOS e Android è tornato. Dopo Banana Kong ecco Banana Kong Blast, un adventure a scorrimento orizzontale in cui, a differenza del primo episodio, il giocatore non starà con i piedi per terraIl King Kong di iOS e Android è tornato. Dopo Banana Kong ecco Banana Kong Blast, un adventure a scorrimento orizzontale in cui, a differenza del primo episodio, il giocatore non starà con i piedi per terra. Scopo del titolo sarà attraversare i livelli pieni zeppi di banane, passando da un barile all’altro tramite semplici tap.

Se in Banana Kong l’utente si trovava a toccare lo schermo per far saltare la scimmia, in questo sequel intitolato Blast, i tap a schermo servono per sparare letteralmente lo scimmione da un barile all’altro, potendo così attraversare lo stage. Può sembrare semplice, ma in realtà sarà compito assai arduo attraversare i diversi stage. Alcuni barili sono fermi, ma altri si muovono in linea orizzontale o verticale, altri ancora ruotano su loro stessi, e altri ancora sparano automaticamente.

La grafica di gioco è in stile cartoon, e davvero nulla ha da invidiare a quelle apprezzate nei platform game 2D su console. I livelli disponibili sono 48, suddivisi per 6 diversi mondi. Man mano che si avanza e che si raccolgono banane sarà possibile abbellire la casa dello scimmione protagonista, oppure fargli indossare buffi cappelli e altri gadget.

Il titolo è gratuito e il sistema di vite è ben fatto: in pratica, se non si perdono vite, si può continuare a giocare all’infinito senza pagare extra. Quando terminano i cuori si potrò decidere se aspettare il ricarico, dopo circa 10 minuti, oppure se guardare un breve video pubblicitario per ottenere cuori in regalo. In alternativa, naturalmente, si potrà effettuare un acquisto di 5,49 euro per ottenere vite infinite.

Banana Kong Blast è disponibile in App Store come applicazione gratuita e app universale, quindi compatibile pienamente con iPhone e iPad. Clicca qui per scaricare.