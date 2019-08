HomePod arriva in Giappone e Taiwan il 23 agosto, pre ordini aperti

L’HomePod di Apple sarà presto disponibile in Giappone e Taiwan la prossima settimana, esattamente venerdì 23 agosto. Lo ha annunciato in via ufficiale la stessa società, che accetta già i pre ordini per il proprio altoparlante smart.

HomePod è disponibile, rispettivamente, a 32.800 ¥ in Giappone e 9.900 NT a Taiwan, una cifra di 10 e 15 dollari superiore rispetto al prezzo della periferica negli USA, dove è disponibile dal 2018 all’iniziale prezzo di 349 dollari, anche se adesso si acquista invece a 299 dollari. Il ribasso, ricordiamo, è avvenuto nell’aprile di quest’anno.

Apple aveva annunciato i piani di espansione per HomePod già all’inizio di quest’estate, e alla fine di luglio aveva già aggiunto il supporto ai nuovi paesi all’interno del firmware 12.4.

Ricordiamo che Apple vende adesso HomePod negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada, Francia, Germania, Spagna, Messico, Cina e Hong Kong, oltre che a Taiwan e in Giappone.

Alimentato da un chip A8, HomePod offre funzionalità audio avanzate come la modellazione acustica in tempo reale e la cancellazione dell’eco multicanale. Commercializzato come un altoparlante di fascia alta, il dispositivo Apple è dotato di sette tweeter, sei microfoni e un subwoofer centrale.

HomePod ha ricevuto numerosi aggiornamenti software dal lancio, più recentemente contenenti nuove funzionalità per la chiamata vocale, supporto a più timer e ricerca per il testo delle canzoni. Altre funzionalità, tra cui il riconoscimento vocale per più utenti, integrazione di brani Handoff con iPhone e scorciatoie, arriveranno insieme a iOS 13, il cui rilascio è atteso per il prossimo autunno, insieme agli iPhone 2019.