Le basi della programmazione si imparano negli Apple Store

Nuove sessioni di Today at Apple per imparare le basi della programmazione saranno disponibili a partire dal primo dicembre. I primi passi del coding si potranno compiere negli Store di Apple in tutto il mondo che sempre più stanno diventando luoghi per la formazione di giovani e adulti: attraverso tre workshop potranno imparare a programmare, a far muovere un robot e creare esperienze di realtà aumentata con iPad.

Dal 1° al 15 dicembre i programmatori in erba e i curiosi potranno recarsi nell’Apple Store più vicino – anche in Italia – per apprendere l’ABC della programmazione. Apple, infatti, ospiterà sessioni speciali di Today at Apple nei propri Store in occasione della settimana dedicata all’istruzione in ambito tecnologico e informatico, la Computer Science Education Week, e per l’Ora del Codice, iniziativa che consente agli studenti di dedicare un’ora di informatica e programmazione.

Le sessioni saranno rivolte principalmente a bambini e ragazzi e si concentreranno sui fondamentali del coding e della programmazione con iPad. Le sessioni dureranno un’ora e gli iPad verranno forniti a chi non li ha. La proposta di Apple è quella di offrire le basi della programmazione, l’Abc del coding, attraverso tre diversi workshop.

Durante il primo laboratorio Today at Apple intitolato Coding Lab for Kids: Sphere Robot Obstacle Challenge i bambini dai 6 ai 12 anni aiuteranno un robot Spero a percorrere una corsa a ostacoli. Durante il corso saranno utilizzati l’app Sphero Edu, un robot Sphero e un iPad. I bambini esploreranno il coding cercando di aiutare il proprio robot a muoversi in un labirinto.

Il secondo workshop intitolato Competenze di coding: Introduzione a Swift Playgrounds aiuterà a guidare i programmatori dai 12 anni su attraverso Swift Playgrounds di Apple, l’app di Apple per iPad che rende facile e divertente scrivere codice.

È prevista una sessione dedicata alla realtà aumentata, chiamata AR Lab: esperienze AR Co-Create con Sarah Rothberg. I partecipanti sono invitati a unirsi agli Apple Creatives per creare una esperienza AR interattiva. Questo corso è indicato per i principianti del coding, dai 12 anni in su.

Chi volesse iscriversi alle sessioni di Today at Apple dedicate alle basi della programmazione può farlo a partire da questa pagina del sito di Apple. Accanto a queste sessioni Today at Apple, Apple offre sessioni artistiche pratiche gratuite con iPad Pro e Apple Pencil in quasi tutti gli Apple Store in tutto il mondo. Ci si può iscrivere ai corsi negli Store in Italia a partire da questa pagina ufficiale Apple.

Gli aggiornamenti su tutte le proposte formative negli Apple Store si trovano nella sezione dedicata da Macitynet alle iniziative degli Apple Store.