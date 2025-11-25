Facebook Twitter Youtube
Curiosità Tech » Batteria che si scarica troppo in fretta? 6 impostazioni da cambiare subito
Curiosità Tech

Batteria che si scarica troppo in fretta? 6 impostazioni da cambiare subito

Capita troppo spesso di avere il cellulare scarico nel giro di poco tempo, cosa fare per evitare questo problema

È ormai assodato che gli smartphone fanno parte delle nostre vite, sarebbe inimmaginabile non averne uno e proprio per questo, l’idea di restare fuori casa con la batteria scarica è un problema per molte persone. C’è chi lo usa per lavoro, chi per compiere operazioni bancarie, chi per fare acquisti e tanto altro, si svolgono talmente tante attività con questo device, che non si può rischiare di restare per troppo tempo con il “cellulare morto”.

Capita spesso che la batteria si scarichi velocemente, per fortuna, però, ci sono una serie di accorgimenti validissimi per evitare che questo accada e aiutare a ridurre il consumo di batteria. Una volta conosciuti e applicati, la batteria “a terra” non sarà più un problema.

Come evitare che il cellulare si scarichi velocemente, cosa fare

Per fortuna ci sono alcune cose che si possono fare per evitare che la batteria si scarichi subito, così da far durare una carica molto più a lungo e non doversi trovare con lo smartphone spento nel bel mezzo di una giornata fuori casa.

La prima cosa che si deve fare è senza ombra di dubbio attivare la modalità di risparmio energetico, che si trova ormai in tutti i dispositivi Android. Non tutti sanno che attivandola si riescono ad avere davvero molte più ore di autonomia, questo perché questa funzionalità agisce sull’ottimizzazione delle attività in background, che il più delle volte non hanno alcun impatto sull’esperienza dell’utente.

Un altro sistema per non far scaricare subito la batteria è abbassare la luminosità dello schermo, se è sempre al massimo, i consumi sono molto più eccessivi. Quest’operazione è facilissima, basterà andare nelle impostazioni della schermata e regolare la luminosità, generalmente c’è l’icona di un sole ed è quella la barra di regolarizzazione.

Inoltre si può disattivare la localizzazione, tenerla attiva ha un consumo energetico considerevole. Anche in questo caso si può impostare l’opzione direttamente nel menu notifiche, altrimenti si potrà decidere di tenere attivo il GPS solo per alcune applicazioni, in modo da consumare meno carica della batteria.

Un’altra cosa che si può disattivare è l’aggiornamento delle app in background, farlo aiuta notevolmente ad aumentare il tempo di durata della batteria. Si tratta di tutti accorgimenti che chiaramente comportano una piccola rinuncia da parte dell’utente, che però avrà il cellulare con la batteria carica molto più a lungo.

