Le migliori webcam per Mac e PC del 2024

Ha senso una webcam nel 2024? la risposta è Sì, quantomeno se avete un computer desktop, magari uno dei nuovi Mac Mini M4, un PC NUC ma anche un vecchio PC o Mac che integra una videocamera ormai obsoleta, e volete poter partecipare a videoconferenze da quella macchina.

Se poi volete usarla per registrare anche dei video allora comincia ad aver perfino senso uno dei più recenti modelli con risoluzione 4K, utili anche per tagliare l’inquadratura – magari per ragioni di privacy – usando lo zoom digitale senza evidenti perdite di qualità nel file finale, che potrà così offrire ancora un’ottima visione in 2K o Full HD.

In tal caso tenete però presente che molti dei software per meeting oggi in circolazione non supportano ancora risoluzioni che vanno oltre il 1080p (Full HD), perciò se il verificate se il vostro software di comunicazione supporta il 4K allora può avere senso comprarne una di questo tipo in modo da beneficiare del massimo della qualità. Altrimenti, con una più economica versione in Full HD, migliorate comunque sensibilmente la qualità delle vostre videochiamate.

Ci siamo presi la briga di rileggere la nostra vecchia guida dello scorso anno e abbiamo pensato poi di riscriverne una aggiornata per il 2024 tenendo conto anche degli ultimi modelli lanciati dopo la pubblicazione di quell’articolo. Ecco le migliori che potete comprare oggi.

Una precisazione

Prima di mostrarvi le nostre scelte, tenete in considerazione alcune cose che potranno esservi sicuramente utili nella scelta di quella che più fa al caso vostro:

Risoluzione : come dicevamo prima una Full HD va già bene alla maggior parte di noi. I modelli 4K sono sconsigliati se il software con cui si accompagnano non supporta questa risoluzione (sprechereste solo soldi) mentre vanno presi in considerazione per registrare video da pubblicare online, anche nell’ottica di effettuare dei ritagli in post-produzione.

: come dicevamo prima una Full HD va già bene alla maggior parte di noi. I modelli 4K sono sconsigliati se il software con cui si accompagnano non supporta questa risoluzione (sprechereste solo soldi) mentre vanno presi in considerazione per registrare video da pubblicare online, anche nell’ottica di effettuare dei ritagli in post-produzione. Messa a fuoco : le più economiche hanno il fuoco fisso, il che è un problema se a un certo punto volete mostrare un piccolo oggetto a chi vi sta guardando: in quel caso sono preferibili webcam con una elevata profondità di campo ma con un effetto “cinematico” inferiore.

: le più economiche hanno il fuoco fisso, il che è un problema se a un certo punto volete mostrare un piccolo oggetto a chi vi sta guardando: in quel caso sono preferibili webcam con una elevata profondità di campo ma con un effetto “cinematico” inferiore. Angolo di campo : la minore o maggiore ampiezza influisce sul numero di persone che può riprendere la webcam e quanta parte dell’ambiente circostante viene inquadrato. Ricordate che per alcune riprese (Storie su Instagram?) potrebbe essere pure utile utilizzare la webcam in verticale o come detto usare una webcam 4K e ritagliare la parte centrale in seguito.

: la minore o maggiore ampiezza influisce sul numero di persone che può riprendere la webcam e quanta parte dell’ambiente circostante viene inquadrato. Ricordate che per alcune riprese (Storie su Instagram?) potrebbe essere pure utile utilizzare la webcam in verticale o come detto usare una webcam 4K e ritagliare la parte centrale in seguito. Microfoni : un buon microfono oppure una coppia con riduzione del rumore sono fondamentali per una ripresa equilibrata quando non avete un microfono dedicato. Con le tecnologie beamforming è possibile anche ridurre il rumore ambientale e risaltare la presenza della voce.

: un buon microfono oppure una coppia con riduzione del rumore sono fondamentali per una ripresa equilibrata quando non avete un microfono dedicato. Con le tecnologie beamforming è possibile anche ridurre il rumore ambientale e risaltare la presenza della voce. Compatibilità: tenete d’occhio questo aspetto se intendete usarla con Windows e Mac, e magari pure con una Android TV. Non tutte sono “universali”.

Logitech Brio 500 – Il giusto compromesso tra prezzo e versatilità

Evoluzione della C920s HD Pro, offre una risoluzione fino a 1080p a 30 fps. Rispetto al modello precedente, ha:

un angolo di visione più ampio;

uno zoom più potente;

una correzione automatica della luce più efficace;

un array di microfoni migliore;

la connessione USB-C.

La funzione di correzione automatica della luce, grazie alla tecnologia RightLight 4, è particolarmente utile in ambienti poco illuminati, come uffici domestici con luci soffuse.

Supporta il software LogiTune per personalizzare le impostazioni della fotocamera (come campo visivo, messa a fuoco automatica, contrasto e luminosità).

Ci sono poi due interessanti funzioni: Show Mode, tramite cui inclinare la webcam per mostrare oggetti sulla scrivania che è utilissima quando dovete mostrare un lavoro che svolgete in collaborazione o volete tracciare degli schemi velocemente a mano; RightSight, che mantiene l’utente sempre inquadrato durante le chiamate – anche se si muove – simile alla funzione Center Stage di Apple.

Costa 139 € ed è in vendita anche su Amazon con notevoli sconti.

Razer Kiyo Pro Ultra – La migliore per gli streamer

È pensata per lo streaming video di alta qualità: la risoluzione arriva infatti fino a 4K a 30fps, ma si può eventualmente regolare sui 1080p a 60fps.

Usa un sensore di 1/1,2 pollici (il più grande mai visto su una webcam) e un obiettivo con apertura f/1.7.

Tra le sue funzioni più interessanti segnaliamo la correzione HDR, l’effetto di sfocatura dello sfondo e l’autofocus con tracciamento del volto.

Compatibile con software di streaming come OBS e XSplit, è personalizzabile tramite il software Razer Synapse dove poter regolare parametri come zoom, inclinazione, ISO e velocità dell’otturatore (ma solo su Windows).

Si può anche chiudere fisicamente l’obiettivo con una rotazione del telaio per avere più privacy quando serve.

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione.

Costa 349,99 € ed è in vendita anche su Amazon insieme a modelli di caratteristiche simili ma con bassa risoluzione.

Logitech MX Brio Ultra – Il top per l’ufficio

Insieme alla Kyio Pro Ultra è una webcam di fascia alta ma più orientanta al busine: usa un sensore Sony Starvis con cui poter registrare video in 4K a 30 fps, migliorando significativamente la qualità video grazie anche a una migliore gamma dinamica e sensibilità alla luce. Grazie all’HDR il miglioramento del bilanciamento porta a ottimi risultati.

Esteticamente è elegante (la scocca è in alluminio) e usa una clip magnetica per il montaggio su computer o monitor, facilmente rimovibile se si preferisce un treppiede.

C’è la modalità Show Mode per inclinare la webcam e mostrare oggetti sulla scrivania durante una chiamata, e il copri-obiettivo per la privacy.

Col software in dotazione si personalizzano cose come luminosità, contrasto e campo visivo in modo da sfruttare la maggiore risoluzione per decidere l’inquadratura più conveniente escludendo elementi d’arredo o fonti luminose indesiderate. La qualità audio è paragonabile a quella dei microfoni montati sugli ultimi iMac.

Una luce ausiliaria come nella Brio 500 aiuta a schiarire la pelle a migliorare il bilanciamento tonale e a ridurre il rumore digitale.

Costa 239,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Elgato Facecam MK.2 – Ottima per gamer e streamer

Rispetto al modello precedente che abbiamo recensito su questa pagina supporta l’HDR, offre un campo visivo leggermente più ampio e una nuova funzione pan-tilt-zoom per mantenere il soggetto sempre al centro del fotogramma (o per spostare la telecamera e seguirlo mentre indica un oggetto come una lavagna).

Supporta la registrazione video a 1080p/60fps e include un copri-obiettivo per la privacy.

Si può personalizzare col software Camera Hub di Elgato regolando parametri come bilanciamento del bianco, esposizione, contrasto e via dicendo.

Costa 149,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Logitech C922 Pro Stream – Streaming accessibile

È una delle migliori webcam per PC, Mac e Android, ottima per videochiamate e streaming su piattaforme come YouTube.

Offre video in alta risoluzione (1080p a 30 fps o 720p a 60 fps) e include una funzione di sfondo dinamico che sfrutta il riconoscimento della sagoma per separare il soggetto dallo sfondo, senza necessità di uno schermo verde.

È compatibile con software di streaming come OBS e XSplit, e viene fornita con una licenza premium di 3 mesi per XSplit. Inoltre, include un treppiede da tavolo con supporto girevole per una migliore regolazione della webcam.

Costa 149,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Logitech C270 – L’investimento base

È una webcam versatile e accessibile, soprattutto per videochiamate casuali tra amici e familiari. Registra in HD a 720p a 30 fps, con un angolo di visione di 60 gradi.

È compatibile con Windows, macOS e può essere utilizzata con diversi software di videochiamata come Skype, FaceTime e Facebook Messenger. La webcam include un microfono con riduzione del rumore di fondo, migliorando la qualità dell’audio.

La base pieghevole permette di posizionarla facilmente su monitor o usarla come un piccolo piedistallo, rendendola pratica per ogni situazione.

Costa 43,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Razer Kiyo Pro – Gamers con il giusto budget

Pensata inizialmente per il mondo dei videogiochi, si distingue per la sua eccellente compatibilità anche con i dispositivi Mac.

Offre una risoluzione Full HD 1080p a 60 fps e un sensore di luminosità adattivo per una qualità dell’immagine ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla tecnologia Sony STARVIS.

A differenza della Razer Kiyo, la Pro non ha una luce ad anello, ma un sensore CMOS con apertura f/2.8.

La lente grandangolare è regolabile, con tre opzioni di angolo di visione (da 80° a 103°), impostabili tramite Razer Synapse. Dispone di autofocus e supporto regolabile per montarla sia sul bordo dello schermo che su un treppiede.

Costa 125,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Logitech BCC950 – per video conferenze ovunque

La scelta giusta per videoconferenze ma particolarmente adatta a spazi piccoli come uffici privati o domestici. È compatibile con PC Windows e Mac e non servono driver per usarla.

La webcam ha risoluzione HD 1080p ed è motorizzata, offrendo così una panoramica a 180° e uno zoom fino a 4x in SD. Il supporto regolabile consente di posizionarla all’altezza desiderata.

Include anche un vivavoce omnidirezionale con microfono a cancellazione del rumore per sentire e farsi sentire chiaramente fino a 2,5 metri dalla base.

È compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza come Skype, Zoom e Cisco Jabber.

L’alimentazione avviene tramite USB e c’è la possibilità di collegare auricolari per maggiore privacy. Dal telecomando portatile si può controllare la conferenza a distanza: c’è anche il mute del microfono.

Non funziona con gli smartphone né coi tablet.

Costa 258,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Logitech StreamCam – pensata per gli Youtuber

Principalmente per YouTuber e streamer su piattaforme come Facebook, YouTube e Twitch. Ottimizzata per software come OBS, StreamLabs e XSplit, usa la connessione USB-C.

Registra in Full HD 1080p a 60 fps e supporta lo streaming verticale. La controllate dal software Logitech Capture, che consente tra l’altro di registrare anche da due webcam, aggiungere testi, personalizzare le impostazioni e usare transizioni.

L’angolo di visione è di 78 gradi e usa due microfoni integrati per migliorare la qualità audio ed eliminare la necessità di un microfono esterno.

Ci sono anche autofocus e una clip regolabile per montaggio su monitor, laptop o treppiede.

Costa 164,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Logitech C920S HD Pro – Per i pro delle videochiamate

Per chi cerca una soluzione professionale per videochiamate e riunioni di lavoro.

Registra in Full HD 1080p a 30 fps e offre una lente in vetro con angolo di visione di 78 gradi. Ha un sistema di correzione automatica della luce e autofocus.

È inoltre equipaggiata con due microfoni omnidirezionali e c’è la clip regolabile con base filettata per montarla su monitor o treppiede.

Offre anche un coperchio per l’obiettivo per la privacy.

Costa 129 € ed è in vendita anche su Amazon.

Elgato Facecam – Tutto a fuoco sempre

Offre ottime prestazioni in condizioni di luce difficili grazie al sensore CMOS Sony STARVIS. È particolarmente adatta per chi cerca una qualità professionale, come per lo streaming o il gaming, e cattura dettagli anche in ambienti poco illuminati.

Molto compatta (96 grammi e dimensioni di 79 x 48 x 58 mm), offre una risoluzione Full HD 1080p a 60 fps con ottica fissa e apertura f/2,4, ottimizzata per l’illuminazione interna.

Utilizza un motore di immagine avanzato per regolare esposizione, velocità dell’otturatore e migliorare i colori.

Offre una qualità simile a quella delle fotocamere da streaming, ma a un costo inferiore. Anche perché, occhio: non c’è il microfono.

Costa 159,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

