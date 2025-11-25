Facebook Twitter Youtube
Fai questo ogni mese e il tuo PC avrà vita eterna: il segreto degli esperti

Di Francesca Testa
Per conservare al meglio il pc e dargli una vita eterna occorre tenere alcuni comportamenti: ecco il segreto degli esperti.

Il pc è oggi tra gli strumenti più utilizzati, è parte del quotidiano professionale di tantissime persone, ma anche il mezzo dove vengono conservati cartelle e documenti privati. Ha così tante funzionalità che non sempre si conoscono tutte, per questo ogni giorno si scoprono potenzialità diverse. Data la sua importanza è bene riservargli alcune attenzioni per conservarlo al meglio: secondo gli esperti se si tengono alcuni comportamenti il pc avrà vita eterna.

in primo luogo occorre riservare al computer una particolare pulizia, che va fatta periodicamente: evitare che si accumuli la polvere all’interno è molto importante per impedire il surriscaldamento e di conseguenza un rallentamento dell’operatività del pc. E’ bene anche pulire tastiera e schermo in modo quotidiano con dei panni e prodotti specifici.

Per migliorare la ventilazione si può acquistare una base di raffreddamento. Inoltre per garantire un buon flusso d’aria è meglio evitare di utilizzare il pc su basi morbide e preferire ripiani rigidi. Sono molto importanti poi gli aggiornamenti, che spesso contengono correzioni di bug che agevolano le funzioni dell’apparecchio a cui dovrebbe essere sempre installato un antivirus.

Batteria, archiviazioni e danni: tutelarli per dare maggiore vita al pc

Per dare una vita prolungata al pc occorre prestare attenzione alla potenzialità della batteria e al suo uso: il consiglio è di mantenere i cicli di carica tra il 20% e l’80%. Inoltre è molto importante l’archiviazione utile per rimuovere file temporanei, che non sono utili e che limitano lo spazio nell’apparecchio. Si può fare attraverso vari strumenti, basta scegliere quello più idoneo al proprio pc.

Per evitare di danneggiare il computer è bene proteggerlo quando si trasporta con un’apposita custodia. Bisogna inoltre evitare di mangiare e bere vicino al pc. Infine per tutelarlo dai danni elettrici causati da picchi di tensione, è sufficiente usare una specifica ciabatta di protezione. Gli esperti consigliano anche di effettuare dei backup regolari per non perdere i dati in caso di malfunzionamento dell’apparecchio.

I consigli citati sono determinanti per tutelare il proprio pc, e garantirne il funzionamento per un lungo periodo. In tal modo il computer avrà una lunga vita e funzionerà benissimo per diversi anni. Un comportamento attento previene infatti danneggiamenti e usura e garantisce un uso corretto. Gli addetti ai lavori infatti sono certi che prestando qualche piccola cautela non ci sarà bisogno di acquistare un nuovo pc per molti anni.

