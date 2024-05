iPhone 16 avrà una batteria diversa per piacere all’UE

Pubblicità

Apple metterà mano alla batteria di iPhone 16 Pro Max non solo per aumentare la densità energetica delle celle, ma anche per introdurre per la prima volta una batteria con involucro in acciaio inossidabile, una soluzione che punta all’adeguamento alle richieste dell’Unione europea sulle batterie rimovibili, più facilmente sostituibili.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro Max utilizzerà celle della batteria con una maggiore densità energetica. Questo permetterà ad Apple di offrire agli utenti una durata della batteria più lunga, pur mantenendo le stesse dimensioni delle batterie attuali, o comunque potrebbe avere una durata equivalente a quella attuale, ma con una batteria più piccola.

La novità riguarda certamente il materiale utilizzato. Con iPhone 16 Apple potrebbe impiegare l’acciaio inossidabile, che sebbene non sia efficace come l’alluminio nella dissipazione del calore, comunque risulta più robusto e meno soggetto alla corrosione. L’uso di uno chassis per la batteria in acciaio inossidabile riduce anche la difficoltà di rimozione della batteria stessa, il che aiuterebbe Apple a rispettare i requisiti imposti dall’Unione Europea riguardo alla sostituibilità delle batterie dei telefoni cellulari previsti per il prossimo futuro.

Una batteria, due obiettivi

Non solo con la nuova materia Apple farà felice l’Europa. Nella sua ultima indagine sulla catena di approvvigionamento, Kuo afferma anche che la densità energetica (Wh/kg) delle celle della batteria nell’iPhone 16 Pro Max potrebbe aumentare, il che offrirebbe “il vantaggio di una maggiore durata della batteria con la stessa dimensione della batteria o una minore dimensione della batteria con la stessa durata.”

Tornando al problema del surriscaldamento, lo stesso Kuo conferma che Apple utilizzerà per la prima volta una custodia in acciaio inossidabile come soluzione termica.

Un ruolo di particolare importanza lo avrà Sunway, che secondo l’analista sarà un importante fornitore di queste custodie in acciaio inossidabile per le batterie. Se la produzione di massa di questo nuovo design della batteria dovesse essere confermata, Kuo ritiene che il design sarà adottato anche in tutti i futuri modelli di iPhone 17 l’anno prossimo.

Ricordiamo che un’anticipazione di giugno scorso suggeriva che i modelli iPhone 16 Pro utilizzeranno batterie impilate, che possono offrire una capacità maggiore e una durata di vita più lunga, anche se sul punto Kuo non ha menzionato questa tecnologia. Non manca molto alla verità, considerando che Apple dovrebbe rilasciare la prossima gamma di iPhone 16 tra appena quattro mesi, verso metà settembre.