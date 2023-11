Per iPhone 16 Pro Apple prova una batteria un po’ diversa

Già qualche settimana fa un rapporto aveva rivelato la possibilità che Apple stesse sviluppando nuove tecnologie per le batterie, così da aumentare l’autonomia dei suoi prodotti. Tuttavia, questa tecnologia non dovrebbe arrivare in tempi brevi. Nel frattempo, però, sembra che Apple adotterà un nuovo design per la batteria con un rivestimento di metallo per iPhone 16 Pro.

La foto condivisa da Kosutami su X fornisce un primo sguardo al presunto nuovo componente che si dice verrà implementato sugli iPhone dell’anno prossimo. Secondo Kosutami, la batteria trapelata è un prototipo “nella fase iniziale” progettato per iPhone 16 Pro. Ha una capacità di 3.355 mAh, in realtà non molto più della batteria da 3.274 mAh dell’attuale iPhone 15 Pro.

La batteria trapelata ha lo stesso design a forma di L che Apple impiega ormai da anni per le sue batterie per iPhone. Tuttavia, a differenza di quelle attuali, quella mostrata in foto è coperta da una custodia di metallo anziché dalla tradizionale pellicola.

Poiché manca un anno dall’annuncio di iPhone 16, Apple potrebbe abbandonare i suoi piani e riutilizzare lo stesso design della batteria delle attuali generazioni di iPhone. Tuttavia, se il prototipo è reale e la nuova batteria supererà i test, potrebbe portare miglioramenti significativi per quanto riguarda la dissipazione del calore.

Un rivestimento in metallo contribuirebbe a distribuire meglio il calore anziché concentrarlo. Con iPhone 15 Pro, Apple ha affrontato alcune lamentele riguardanti il surriscaldamento dei dispositivi, quindi è probabile che l’azienda stia lavorando su una migliore gestione termica per il prossimo modello.

È importante notare che Kosutami ha una buona reputazione per quanto riguarda le anticipazioni di notizie relative ai prodotti Apple. A settembre, lo stesso ha condiviso foto del nuovo cinturino FineWoven per Apple Watch prima dell’evento di Apple. Il leaker ha anche mostrato immagini di un prototipo di HomePod con uno schermo LCD, che in seguito è stato confermato anche da altre fonti.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi modelli rimandiamo alla recensione di iPhone 15 e 15 Plus, oppure a quella dei modelli top 15 Pro e Pro Max.