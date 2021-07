Beats Studio Buds, auricolari amici (anche) di Android sono su Amazon

Gli auricolari Beats Studio Buds, degni “concorrenti” degli AirPods Pro, li potete comprare su Amazon e averli a casa già domani.

Questi nuovi accessori i promettono una esperienza audio di alta qualità. Tra le novità per il marchio in un paio di auricolari, ci sono la cancellazione attiva del rumore (inclusa di modalità trasparenza) senza fastidio. Una micro apertura realizzata al laser attenua la pressione nelle orecchie garantisce eletto comfort. modalità Trasparenza. Nascono per offrire audio di qualità elevata per la musica, guardare film in streaming e funzionano ad alto livello, dice Apple, anche parlare con gli amici.

Il suono è descritto come potente e bilanciato, reso possibile dal driver proprietario a doppia membrana da 8,2 mm, e da un algoritmo che tiene monitorato il file sorgente e al contempo corregge ed elimina fino a 48.000 volte al secondo gli artefatti che compromettono il suono. Inoltre, per chi dispone di un abbonamento ad Apple Music, Studio Buds riproducono automaticamente l’audio spaziale per i brani disponibili mixati in Dolby Atmos, per offrire suono e nitidezza multidimensionali.

Gli auricolari hanno un pulsante multifunzione per rispondere a una chiamata o terminarla, far partire i contenuti e metterli in pausa, saltare i brani e passare da ANC alla modalità Trasparenza. È possibile cambiare modalità di ascolto, controllare il livello della batteria e ricevere gli aggiornamenti del firmware direttamente sul dispositivo, sia Android che iOS. Studio Buds supportano l’assistente vocale, e con iOS è possibile attivare Siri senza toccare il dispositivo, semplicemente pronunciando “Ehi Siri”.

Tra le altre caratteristiche

supporto la funzione Dov’è su iOS e Trova il mio dispositivo su Android.

fino a 8 ore di ascolto (5 ore con modalità soppressione del rumore attiva)

Custodia con due ricariche aggiuntive

Funzione Fast Fuel: con 5 minuti di ricarica si ottiene ancora fino a 1 ora di ascolto

Connessione di ciascuna auricolare in modo indipendente, così è possibile decidere se utilizzarne soltanto uno o entrambi

abbinamento con un tocco sia per utenti iOS che Android

I Beats Studio Buds sono disponibili in tre colori Beats, nero, bianco e rosso Beats, al prezzo di 149,95 euro.