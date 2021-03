Behringer XENYX 1002, mixer economico con preampli integrato per podcast a più voci

Avete un concerto da solista al bar locale? avete bisogno di fare un annuncio pubblico veloce? In casi come questo c’è bisogno di un mixer, e tra i più compatti e versatili (nonché economici) attualmente in commercio c’è Behringer XENYX 1002, un mixer audio analogico con 10 ingressi e 2 bus con preamplificatori microfonici ed equalizzatori britannici.

E’ pensato per l’impieno in applicazioni live e piccoli studi di registrazione, proprio perché offre un buon numero di ingressi occupando uno spazio di circa 22 x 19 x 5 centimetri (pesa poco più di un chilo e mezzo), quindi con un ingombro minimo su qualsiasi scrivania. Dei dieci ingressi, due sono microfonici con alimentazione phantom +48 V e consentono di utilizzare fino a 4 microfoni dinamici o a condensatore, gli altri quattro sono invece stereo, con ingressi jack da 1/4″.

XENYX 1002 prende il nome dai preamplificatori microfonici XENYX di Behringer, elogiati da diversi ingegneri audio per via dei 130 dB di gamma dinamica, con una larghezza di banda che si estende da meno di 10 Hz a ben oltre 200 kHz. L’aspetto caratteristico di questo mixer è nell’equalizzatore di canale che si basa sullo stesso circuito delle console britanniche che hanno cambiato il suono della musica Rock ‘n’ Roll degli anni ’60 e ’70.

Per gli ingressi microfonici sono presenti la manopola del Gain, le tre per controllare separatamente le frequenze alte (12 kHz), medie (2,5 kHz) e basse (60 Hz), il pulsante per tagliare in un sol colpo queste ultime e le manopole per gestire il segnale degli effetti (basta collegare un dispositivo esterno per applicare effetti come riverbero o delay), il Pan e il livello. Per gli ingressi stereo invece, oltre alle due manopole per regolare effetti e livello, c’è quella dedicata al bilanciamento.

Behringer XENYX 1002 è un mixer a bassissimo rumore (consuma 13W) che presenta una Control Room separata, con ingresso RCA e uscite jack audio da 1/4″ e RCA, e un fader logaritmico da 60mm. Il prezzo di vendita è di 58 euro e lo potete comprare anche su Amazon, dove trovate anche varianti dello stesso mixer, come il 1202 in vendita a 69 euro dotato di 4 ingressi microfonici e 8 stereo.