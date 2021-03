Uno strumento dedicato alla fotografia immobiliare da smartphone

L’immagine che vale più di mille parole non ha sempre trovato una realizzazione positiva nella realtà degli annunci immobiliari di vendita. Foto sgranate, storte e fuori fuoco sono ancora frequenti, a danno di quella comunicazione visiva che è sinonimo di attenzione e trasparenza nei confronti del mercato.

Nonostante l’avvento di tecnologia a supporto di una visione evoluta delle case in vendita, quale ad esempio la visita virtuale, ormai uno standard possibile anche grazie all’attività di Realisti.co, che dal 2015 ha fatto propria questa missione, lo scatto tradizionale continua a giocare un ruolo chiave.

L’evoluzione delle fotocamere di cui gli smartphone sono dotate non è riuscita a colmare le lacune qualitative della fotografia immobiliare. Obiettivi performanti e risoluzioni sempre migliori non risolvono il problema delle inquadrature finali. E anche se la fotografia professionale ha trovato il proprio spazio, tempi di realizzazione e costi inducono la maggior parte degli operatori ad affidarsi all’occhio del proprio smartphone, con risultati non sempre apprezzabili.

Photos è una funzione dell’app Realisti.co pensata per assistere l’agente immobiliare. Offre suggerimenti in “real time” e strumenti che consentono di scattare foto di qualità e perfettamente a livello grazie alla funzione “bolla”, suggerendo inquadrature che rispettano i volumi, la luminosità dell’ambiente, l’altezza di scatto per una rappresentazione puntuale e gradevole.

Qui una FAQ con le informazioni per utilizzare subito Photos. Realisti.co è un servizio rivolto esclusivamente agli operatori del settore immobiliare che permette la creazione, in totale autonomia, di visite virtuali per qualsiasi tipologia di immobile.