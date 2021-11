Belkin SoundForm Elite, Bluetooth e Airplay 2 con ricarica wireless in offerta Black Friday a 99 €

Anno dopo anno la tecnologia tende sempre di più verso la semplificazione del suo approccio dal punto di vista dell’utente e l’assenza di fili è una di queste. Belkin SoundForm Elite è un accessorio che fa particolarmente suo questo approccio perché in un’unica soluzione elimina i fili a due prodotti che normalmente vengono realizzati separatamente.

Si tratta infatti di un altoparlante Bluetooth che incorpora una piastra per la ricarica a indizione della batteria dello smartphone. Ne consegue quindi un accessorio che da un lato permette di amplificare la musica del telefono e dall’altro ne ricarica contemporaneamente la batteria. Si potrebbe azzardare a definirlo anche un tre-in-uno perché in realtà il supporto dove poggia il telefono è leggermente inclinato quindi in alcuni contesti può funzionare anche da stand per la lettura di una mail o la visione di una breve clip video mantenendo le mani libere.

Il design è un altro dei punti di forza di Belkin SoundForm Elite perché è al contempo elegante e minimalista all’estremo: ha la forma di un uovo sapientemente tagliato a metà, con un’inclinazione tale da rendere questa separazione netta ma allo stesso tempo dolce. La superficie di appoggio del telefono è ampia e quindi in grado di supportare praticamente qualsiasi dispositivo, che sia un iPhone oppure uno smartphone Google, Samsung o di un’altra azienda che supporta lo standard Qi.

Dal punto di vista audio invece è dotato di alcune tecnologie di ultima generazione – realizzate da Devialet, una società che opera nel settore dal 2007 – come ad esempio quella denominata Speaker Active Matching (SAM) che promette alta fedeltà e prestazioni ottimali, ricreando praticamente il suono come è stato pensato dall’artista. Inoltre il design che l’azienda chiama “Push-Push” dei due woofer consente di eliminare le vibrazioni, offrendo al contempo dei bassi profondi e di grande impatto.

E’ inoltre presente un microfono che abilita le chiamate in vivavoce e allo stesso tempo permette di sfruttare il collegamento Bluetooth e l’amplificazione del dispositivo per interagire con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato e fare quindi domande per riprodurre automaticamente la musica, impostare promemoria e controllare i dispositivi domotici direttamente da questa postazione. C’è infine il supporto ad AirPlay 2 per poterlo abbinare anche ad altri altoparlanti con la tecnologia Apple e sincronizzarne l’audio anche in più stanze.

Chi è interessato all’acquisto può comprare Belkin SoundForm Elite direttamente su Amazon, dove costa 299,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è scontato del 67% e lo si può pagare quindi 99,99 euro spedizione inclusa.