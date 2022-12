Con iOS 16.2 la ricezione AirDrop limitata a 10 minuti per tutti

Con l’aggiornamento a iOS 16.2 (versione al momento nelle mani di sviluppatori e di alcuni beta tester), Apple modificherà il funzionamento di AirDrop, la funzione che consente di condividere foto, documenti e altro con dispositivi Apple nelle vicinanze o ricevere contenuti analoghi.

Aprendo il Centro di Controllo sarà possibile scegliere “Ricezione non attiva”, “Solo Contatti” e “Tutti per 10 minuti”. La novità riguarda l’opzione “Tutti”, quella che in precedenza permetteva di ricevere da chiunque elementi di vario tipo (documenti, foto, ecc.) mediante AirDrop, senza limitazioni di tempo.

In precedenza questa novità era stata riservata alla Cina ed erano scaturite polemiche per la scelta di Apple, secondo alcuni imposta dal governo di Pechino per motivi di sicurezza o semplicemente per limitare la possibilità di ricevere da persone nelle vicinanze contenuti “pericolosi” e materiale anti-governativo.

La possibilità di limitare la ricezione di elementi con AirDrop per 10 minuti al massimo è ad ogni modo interessante. In passato non sono mancati utenti che hanno seminato il panico su voli inviando foto di cattivo gusto a ignari utenti, con ovvi disagi e ritardi per gli altri passeggeri.

Ricordiamo che per impostare AirDrop basta aprire il Centro di Controllo, tenere premuto il gruppo di controlli in alto a sinistra, toccare l’icona dedicata e da qui scegliere ““Solo contatti” o “Tutti” per stabilire da chi si desidera ricevere gli elementi. Il destinatario deve trovarsi nelle vicinanze e nel raggio di copertura del Bluetooth e del Wi-Fi, e bisogna assicuarsi che Wi-Fi e Bluetooth siano attivi sia sul proprio dispositivo che su quello del destinatario.