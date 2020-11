Benjamins offre le mascherine ffp2 nere e chirurgiche nere con certificazione europea a prezzo speciale

Conosciamo da tempo Benjamins per la sua produzione e distribuzione di cover per gli Smartphone Apple (attualmente in offerta Black Friday) e quelli delle marche più diffuse ma in questi mesi l’azienda milanese ha allargato la gamma dei suoi prodotti a strumenti di protezione personale in molti casi dal look originale ma soprattutto con una accurata scelta dei materiali e la certificazione europea per tutta la sua gamma come le mascherine ffp2 nere prodotte nel nostro continente.

I best seller in questo ambito sono sicuramente le mascherine ffp2 nere che portano insieme sia la sicurezza di proteggere chi vi sta intorno che l’originalità del colore che il prezzo in grado di blianciare i due aspetti.

Sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l’aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche: le mascherine filtranti hanno infatti lo scopo di proteggerci dall’inalazione di polveri, fumi, virus e aerosol presenti nell’aria.

Le mascherine FFP2 proteggono chi le indossa da eventuali agenti esterni e se indossate da soggetto positivo evitano il contagio. Il tempo di utilizzo è di 36 ore circa.

Il tessuto esternoe BFE95% soffiato a fusione + tessuto dermocompatibile, la aglia è unica grazie alle bande elastiche di colore bianco, il nasello è in argento, il filtraggio è a 4 strati N95 FFP2, la certificazione è CE EN 149:2001+A1:2009

Sono disponibili anche le mascherine chirurgiche nere ovviamente ad un prezzo più basso e concorrenziale con quelle standard: Mascherine 3PLY monouso nere.

Le mascherine chirurgiche 3PLY (a 3 strati), limitano la diffusione nell’ambiente di particelle infettanti.

Non proteggono dall’inalazione di particelle aeree di piccola dimensione.

Le mascherine chirurgiche permettono di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell’atmosfera circostante.

Evitano che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono lo stesso adeguatamente dal contagio di provenienza altrui.

Tempo di utilizzo 4 ore circa. Mascherina monouso.

Le specifiche riportano: Tessuto in polipropilene nero, clip per adattarla alla forma del viso, raglia unica grazie alle bande elastiche, filtraggio a 3 strati (BFE ≥ 95% e certificazione: CE EN 149:2001+A1:2009.

Sul sito di Benjamins sono disponibili anche altri PPI e pure i tamponi rapidi con certificazione europea.

