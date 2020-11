Settimana del Black Friday Benjamins: sconto 50% sulle cover Marcelo Burlon, Iceberg, Short Love message

Da sempre Benjamins propone in Italia cover per iPhone ultra originali grazie alla collaborazione esclusiva con stilisti, marchi fashion e designer dal tratto inconfondibile.

Tanti di questi modelli, disponibili per una gamma di iPhone infinita sono disponibili da oggi 20 Novembre fino al 29/11 con un sconto speciale del 50%.

Qui sotto vi riportiamo alcuni esempi delle cover in offerta ma vogliamo segnalarvi che TUTTE le cover di questi marchi sono in vendita a metà prezzo: Benjamins + Marcelo Burlon + Short Love Message + Vision of Super e Benjamins + Iceberg.

In particolare quelle di Marcelo Burlon riprendono i motivi dei capi d’abbigliamento dello stilista di origini argentine che con il suo marchio County of Milan è presente in oltre 500 punti vendita in tutto il mondo.

Le custodie Short Love Messages sono assolutamente uniche nel loro genere con la grafica spensierata di Silvia Tosi che comunica gioia di vivere e ottimismo: sensazioni che è bello proiettare intorno a noi in questo momento.

La scelta è comunque sterminata e vi permette di ordinare una cover assolutamente in sintonia non solo con i vostri gusti ma anche con il vostro stato d’animo…

Partite da questa pagina per visualizzarle tutte.

Sono inoltre disponibili altre cover con diverso sconto per i modelli più vecchi di iPhone nella sezione Outlet di Benjamins.