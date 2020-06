BenQ presenta tre nuovi proiettori ideati per l’ufficio e le sale riunioni

Se la pandemia di Covid-19 ci ha imposti riunioni da remoto, passata la tempesta si può tornare, pur con le dovute precauzioni, all’interno degli uffici. Proprio per soddisfare le necessità in questi luoghi di lavoro, BenQ rilascia una nuova linea di proiettori, ottimizzati per l’uso business, ma che offrono caratteristiche smart che rendono le macchine versatili. I prezzi sono anche accessibili: si parte da 799 euro.

Proiettori BENQ EH600 ed EW600

Sebbene i modelli presentati siano tre, due di questi condividono la maggior parte delle caratteristiche tecniche diversificandosi all’atto pratico soltanto per la risoluzione: mentre EH600 è un FullHD, EW600 propone una risoluzione WXGA. Entrambi i modelli, comunque, sono stati ottimizzati per l’utilizzo nelle sale riunioni, e propongono una luminosità di 3600 ANSI lumen. Non necessitano, per il corretto utilizzo, di macchine di supporto, quale ad esempio un PC, risultando dunque adatti per l’uso stand alone.

Entrambi i modelli, consentono l’accesso a Internet e possono anche interfacciarsi con lo smartphone, che ad oggi diventa una presenza pressoché obbligatoria in qualsiasi ambiente lavorativo. Grazie alla tecnologia BenQ Smart Control, sarà possibile, infatti, trasformare lo smartphone dell’utente in un telecomando intelligente da utilizzare per passare da un’applicazione di lavoro all’altra.

Nonostante la connettività a Internet, per l’accesso a vari applicativi, è possibile utilizzarli anche in modalità offline, per il tramite della porta USB, grazie alla quale si potranno leggere i formati più comuni, come Microsoft Word, Excel, PowerPoint e i PDF, sempre senza la necessità di utilizzare alcun PC di supporto. Ad ogni modo, oltre a funzionare come semplice telecomando, lo smartphone potrà fungere da schermo da proiettare, così da non avere alcun ingombro dei cavi.

Tra le altre funzioni, i due proiettori dispongono anche di una particolare modalità chiamata Infografica, che è esclusiva per visualizzare testi, immagini infografiche e grafici. In questo caso, il proiettore sfrutta l’intera luminosità e rende i colori più vividi.

Come già anticipato, i proiettori possono anche lavorare in stretta combinazione con altre applicazioni. Tra queste TeamViewer, che permette di accedere a distanza a un altro computer per visualizzare i file o risolvere i problemi. Ancora, WPS Office, noto editor di testo, passando anche per il browser Firefox, per navigare ed effettuare qualsiasi ricerche.

La differenza sostanziale tra i modelli EH600 e EW600 riguarda la risoluzione di proiezione: 1080p per il modello EH600, WXGA per la versione EW600. Questa differenza, naturalmente, si riflette sul prezzo di listino: 999 euro per il modello EH600, e 799 euro per quello EW600.

Su Amazon si risparmia qualcosa: EW600 si acquista a circa 740 euro a questo indirizzo, ed EH600 a 914 euro.

Proiettore BENQ EW800ST

Terzo protagonista EW800ST, altro video proiettore con stese finalità, ideato per l’impiego all’interno delle sale riunioni. Gode di una luminosità di 3300 ANSI lumen e propone un’ottica corta WXGA. Resta invariata la presenza di una porta USB, che permette di leggere i file sopra richiamati senza l’utilizzo di un PC. Ancora, propone sempre le caratteristiche di proiezione wireless, connettività a Internet, risparmio delle lampade.

BenQ EW800ST è adatto anche ad ambienti di lavoro non troppo spaziosi. Questo perché riesce a proiettare immagini da 80 pollici dalla distanza di 1 metro. Anche in questo caso risulta essere compatibile con smartphone, tablet o PC portatili.

Il proiettore BenQ fa anche uso di una modalità intelligente ECO e di una per il risparmio delle lampade, grazie alle quali si assicurano una durata di vita pari almeno a 15.000 ore, riducendo al tempo stesso al minimo i costi di manutenzione.

EW800ST propone la compatibilità anche con Blizz, che consente all’utente di avviare videoconferenze ovunque si trovi. Ovviamente, per fare ciò saranno necessari webcam e un microfono, pur non essendo necessario l’ausilio di un PC esterno.

Tante anche le possibilità di configurazione e di mobilità, anche grazie a due supporti di sostegno, costituiti da piedini regolabili, così da consentire di adattare la macchina alle diverse esigenze di una sala riunione. Un posizionamento non perfettamente centrale rispetto alla parete di proiezione è reso possibile anche dal supporto alla correzione della distorsione trapezoidale verticale, che rende l’immagine perfettamente rettangolare, così da proiettare immagini ben allineate a prescindere da come è installato il proiettore, e dal luogo nel quale è installato.

In questo caso, il prezzo del modello EW800ST è di 1099 euro.