BE@rbrick è una nuova serie animata su Apple TV Plus

Apple TV+ ha annunciato la prima di “BE@rbrick“, una nuova serie animata in CG (computer grafica) pensata per ragazzi e famiglie che debutterà in streaming a livello mondiale il 21 marzo.

La serie è ispirata ai giocattoli BE@RBRICK progettati e prodotti dall’azienda giapponese MediCom Toy Incorporated. I 13 episodi della serie sono prodotti e animati da DreamWorks Animation e Dentsu Inc., e prevedono l’uso di brani allegri, con l’obiettivo di invogliare ragazzi e famiglie ad abbracciare la propria identità usando il linguaggio universale della musica.

“In una città in cui il futuro di ogni persona è già prestabilito”, si legge nella descrizione, “una giovane cantautrice e la sua band si ribellano allo status quo per inseguire i propri sogni ispirando altre persone a fare lo stesso”.

La serie è scritta da Meghan McCarthy (nota per “My Little Pony – L’amicizia è magica”), che è anche showrunner e produttrice esecutiva, e da Alex Almaguer (“TrollsTopia”) che è il supervisore alla produzione, con i contributi di Taylor Orci (“Kipo e l’era delle creature straordinarie”) come story editor e Athena Hofmann (“Amateur”). Nella versione in lingua inglese le voci del cast sono quelle di Brianna Bryan come Jasmine, Skyla I’Lece come Holly, Isaiah Crews per quella di Nick, Alison Jaye per quella di Ada e Noah Bentley per quella di Klaus.

Da sottolineare contributi alla serie anche di Timothy Zachery Mosle, meglio noto come Timbaland, rapper e cantante vincitore di quattro Grammy, in qualità di produttore musicale esecutivo, e le musiche originali di Jina Hyojin An (“XO, Kitty”) e Shirley Song (“Exploding Kittens”).

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche per dispositivi Android o da browser su tv.apple.com/it

