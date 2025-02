Windows 11, dal File Explorer spariranno alcune funzioni in nome della privacy

Pubblicità

Microsoft rimuoverà alcune funzionalità dal File Explorer di Windows 11 (il browser di file che aiuta ad accedere, visualizzare e gestire tutti i file memorizzati sul computer), novità che vedranno gli utenti nello Spazio economico europeo con account “Entra ID” (un servizio di gestione delle identità e degli accessi basato sul cloud che i dipendenti possono usare per accedere alle risorse esterne).

File explorer offre funzionalità utili come l’anteprima di documenti e foto prima di aprirli, la condivisione di documenti in rete, la creazione di nuove cartelle, la copia, lo spostamento e l’eliminazione di file, l’impostazione delle autorizzazioni per cartelle e file. È inoltre possibile cambiare gli stili di visualizzazione, dalle miniature agli elenchi, che aiutano la navigazione e l’organizzazione.

per alcune tipologie di utenti saranno rimosse sezioni quali Recenti, Preferiti, Dettagli e le anteprime grafiche dei file raccomandati, elementi che in precedenza tracciavano l’attività dell’utente.

Il sito The Register spiega che la rimozione di alcune funzionalità è già visibile nella preview build, 26120.3281 di Windows 11 24H2 rilasciata nei canali Dev e Beta, release dalla quale sono state rimosse le API Location History.

La rimozione di alcune funzioni da Esplora File, come accennato, riguarda gli utenti che usano account Entra ID ed è una scelta obbligata dal General Data Protection Regulation (GDPR) per evitare di mostrare a propria insaputa contenuti a terzi.

Altra novità in arrivo con l’aggiornamento di Windows riguarda l’icona della batteria per i portatili mostrata in basso a destra nella barra delle applicazioni, con colori diversi a secondo dello stato: verde in carica, giallo modalità risparmio energetica attiva (livello di carica inferiore o uguale al 20%) e rossa per indicare che la carica della batteria è bassa (dalle Impostazioni è anche possibile scegliere se mostrare o no la percentuale).

Microsoft ha aggiornato Windows Spotlight per semplificare la ricerca delle informazioni sull’immagine di sfondo; ora è possibile disattivare il promemoria, mostrato nella barra degli indirizzi per ricordare di effettuare un backup. Altre migliorie riguardano soluzioni a bug minori con menu Start, scanner, audio, mouse, desktop remoto e OpenSSH.