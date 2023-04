BEZIOR XF800, fat bike elettrica in sconto del 72%

C’è una bicicletta per ogni attività, ma se siete indecisi su quale elettrica acquistare, scegliendo BEZIOR XF800 siete quantomeno certi che potrete andarci ovunque: grazie alle sue ruote fat infatti è in grado di percorrere qualsiasi manto stradale e se la citiamo tra le tante è perché al momento c’è una promozione che permette di comprarla in sconto del 72%.

Il punto di forza di questa categoria di biciclette sono per l’appunto le ruote, sovradimensionate rispetto a qualsiasi altra bicicletta, che si pongono fisicamente nel mezzo con quelle di un motorino. Nel caso specifico hanno un raggio di 26 pollici e il battistrada è largo 4 pollici, sufficientemente grandi per garantire una completa aderenza non solo in strada ma anche su ghiaia, sabbia, terra, fango e neve.

Chiaramente ciò comporta un aumento di peso non indifferente: in questo caso la bicicletta pesa complessivamente 30 chili, ma conta poco visto che si ha a che fare con un modello elettrico capace di accelerare autonomamente oppure assistere l’utente nella pedalata, in modo da potersi muovere col minimo sforzo anche quando si percorrono percorsi in salita.

BEZIOR XF800 ha un motore da 500 Watt che le consente di trasportare una persona che pesa fino a 90 chilogrammi e la batteria, che si ricarica completamente in circa 6-8 ore, promette dai 50 ai 60 chilometri di autonomia, chiaramente in base alle condizioni meteorologiche, alla pendenza e alle caratteristiche del manto stradale.

Monta freni a disco su entrambe le ruote e il telaio è costruito in lega di alluminio; c’è poi il cambio Shimano TX50R a 7 marce, schermo LCD sul manubrio e certificazione IPX6 che garantisce la resistenza a polvere e infiltrazioni d’acqua.

Facciamo notare infine due caratteristiche che la contraddistinguono da molte altre biciclette: la prima è la velocità massima di 40 chilometri orari, ben al di sopra dei 25 imposti per legge nel nostro paese, e poi la posizione del motore che, anziché sulla ruota posteriore, si trova nell’ingranaggio dei pedali, offrendo quindi prestazioni migliori e un miglior bilanciamento dell’intero veicolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, la trovate attualmente in sconto: invece di 3.275,19 € risparmiate il 72% pagandola 919,99 €.

