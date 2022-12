Bicicletta elettrica pieghevole e leggera in sconto a 392,63 €

Se volete zigzagare tra le vie cittadine con un moderno veicolo elettrico senza però rinunciare alla comodità data dalla seduta di una bicicletta, date un’occhiata a questo modello attualmente in promozione a 392,63 €.

Com’è fatta

Il principale punto di forza è che è molto piccola e leggera: si può infatti ripiegare il manico in modo tale che occupi uno spazio di circa 105 x 25 x 65 centimetri per entrare facilmente nel portabagagli dell’auto, e allo stesso tempo pesa intorno ai 17,5 chilogrammi quindi si riesce a sollevare facilmente in modo da superare una scalinata.

Questo però non inficia sulle sue specifiche tecniche, che sono paragonabili a quelle di altre biciclette elettriche di pari potenza. Monta infatti un motore brushless da 350 Watt che può spingere fino a 25 chilometri orari e può sostenere una persona per un peso complessivo massimo di 120 chilogrammi.

Usa ruote da 12 pollici con ampio parafango e monta freni a disco sia all’anteriore che al posteriore, promettendo una frenata completa in 3 metri di spazio quando si viaggia a 20 chilometri orari. C’è anche la luce LED frontale che illumina lo spazio antistante fino a una distanza di 7-8 metri, e uno a luce rossa al posteriore per migliorare la visibilità quando si viaggia al buio.

L’autonomia è di 30-35 chilometri con una sola carica e il set di batterie di tipo 18650 integrate nel tubo sotto la sella possono facilmente essere rimosse e sostituite con un nuovo set quando terminano il loro ciclo di vita.

Sul manubrio c’è il display LCD per leggere al volo i principali dati tecnici ed è certificato IP54 quindi resiste anche sotto la pioggia. Dal punto di vista della comodità segnaliamo anche la presenza di un ammortizzatore idraulico nel tubo sotto la sella.

La promozione

Normalmente costa 509,90 € ma al momento come dicevamo è scontata del 23%, perciò la pagate 392,63 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.