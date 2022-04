Bike, nuova app Mac per organizzare idee e pensieri

Bike è un’app per Mac creata da Jesse Grosjean, sviluppatore già noto per app quali FoldingText , TaskPaper, WriteRoom. La nuova app aiuta a organizzare progetti e pensieri; è un task manager molto semplice basato su un editor di testo. Il testo è al centro del sistema, ed è possibile organizzare idee sotto forma di strutture con gerarchie.

Rispetto ad altri programmi più completi e complessi, Bike (si scarica da qui) ha il vantaggio dell’immediatezza di uso. Dopo avere scaricato l’app (al momento una beta), basta copiarla nella cartella Applicazioni, consentire l’esecuzione e al primo avvio cominciare a scrivere. La finestra è simile a quella del classico editor di testo; si scrivono le idee e si preme il tasto Invio. Se, anziché premere Invio si preme il tasto tabulatore, viene inserita un rientro; con un ulteriore tab, si inserisce un ulteriore rientro e così via. Sono disponibili scorciatoie di tastiera per aggiungere/rimuovere rientri, collassare singole righe o tutti gli elementi; è supportata la modalità a tutto schermo e anche una modalità “focus” (per concentrarsi su quella specifica riga).

Dalle Preferenze dell’applicazione è possibile scegliere l’interfaccia chiara, scura o automatica, colori, dimensione font, altezza delle righe e se attivare o no le animazioni.

I file possono essere nel formato. bike (un semplice file HTML con un nome diverso per distinguerlo da altri file HTML), oppure come file OPML (Outline Processor Markup Language, un formato XML utilizzato per una rappresentazione strutturata e gerarchica del contenuto) o testo puro.

Lo sviluppo dell’app non è ancora stato completato ma sembra promettente. Lo sviluppatore sta lavorando a un meccanismo con temi e moduli per arricchire le funzioni base. Chi vuole può provarla in anteprima e anche pagare se la trova di suo gradimento (33 euro) con aggiornamenti accessibili per un anno (l’app continua a funzionare anche dopo).

Bike è ottimizzata per i Mac con CPU Apple Silicon e richiede macOS 11 o superiore.