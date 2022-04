Tim Cook parteciperà al discorso di commiato della Gallaudet University

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha accettato di pronunciare il discorso di commiato alla Gallaudet University, ente formativo specializzato nell’insegnamento ai sordomuti, sordociechi e studenti con problemi di udito in generale.

La Gallaudet University ha condiviso un video nella quale si vede la studentessa Molly Feanny invitare Cook a parlare alla 152esima cerimonia di consegna dei diplomi il 13 maggio.

Nell’invito, veicolato nella lingua dei segni americana e accompagnato da sottotitoli e una voce fuori campo, Feanny fa riferimento a Cook come “un incredibile visionario e leader”, spiegando che l’università sarebbe onorata di ospitarlo e sentirlo parlare.

Undergraduate student speaker Molly Feanny is inviting @Apple CEO @tim_cook to speak at @GallaudetU’s 152nd Commencement on May 13! How will he respond? pic.twitter.com/mOaJX3BtGZ

— Gallaudet University (@GallaudetU) April 16, 2022