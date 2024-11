Black Friday 2024 GeekMall, tecnologia in sconto fino al 70%

Pubblicità Su GeekMall è già partito il Black Friday 2024: fino al 30 Novembre avete la possibilità di acquistare diversi prodotti a marchio FOSSiBOT, KuKirin, Narwal, KTC e non solo all’insegna del risparmio. Tenete a mente che potete attivare degli sconti ulteriori inserendo i seguenti codici speciali nel carrello che taglieranno ulteriormente il prezzo totale dell’ordine: 5 € di sconto col codice GKMBF5 indipendentemente dalla spesa

indipendentemente dalla spesa 12 € di sconto col codice 100GKMBF12 spendendo almeno 100 €

spendendo almeno 100 € 20 € di sconto col codice 300GKMBF20 spendendo almeno 300 €

spendendo almeno 300 € 30 € di sconto col codice 500GKMBF30 spendendo almeno 500 €

spendendo almeno 500 € 40 € di sconto col codice 700GKMBF40 spendendo almeno 700 € Potete accedere alla pagina promozionale cliccando qui. Di seguito invece vi segnaliamo alcuni dei prodotti più interessanti in sconto su GeekMall per il Black Friday 2024. KuKirin G2 Pro Scooter elettrico Monopattino elettrico con motore da 600W, autonomia fino a 50 km e velocità massima di 45 km/h. Dotato di sospensioni doppie per il comfort e display LCD per il monitoraggio. Pneumatici da 10 pollici e struttura pieghevole. Link per l’offerta: https://bit.ly/4ggnqvN Prezzo originale: €439,00 Coupon: 300GKMBF20 Prezzo offerta: €419 (Solo 10) Narwal Freo X Ultra Aspirapolvere Robot Robot aspirapolvere con sistema di pulizia avanzato, funzione di lavaggio e potenza di aspirazione regolabile fino a 3000Pa. Navigazione LiDAR per un’accurata mappatura degli spazi. Include una stazione base per lavaggio panni e svuotamento automatico. Link per l’offerta: https://bit.ly/4fV6j25 Prezzo offerta: €599,00 Narwal Freo Z Ultra 12kPa Robot Aspirapolvere Robot aspirapolvere top di gamma con una potenza di aspirazione elevata fino a 12kPa. Offre funzioni di lavaggio avanzate e gestione intelligente degli spazi tramite LiDAR. Stazione multifunzione integrata per svuotamento, lavaggio e asciugatura. Link per l’offerta:https://bit.ly/4fTmNI6 Prezzo offerta: €799,00 KUKIRIN G2 Master Scooter elettrico, motore 2*1000W Scooter elettrico ad alte prestazioni con doppio motore da 1000W (totale 2000W), velocità massima di 70 km/h e autonomia fino a 80 km. Telaio robusto, sospensioni complete e pneumatici off-road per terreni difficili. Dotato di freni a disco idraulici. Link per l’offerta: https://bit.ly/4fHJqji Prezzo originale: €839,00 Coupon:700GKMBF40 Prezzo offerta: €799,00 FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh 3600W Centrale Elettrica Portatile Stazione di alimentazione portatile con capacità di 3840Wh e potenza nominale di 3600W. Supporta numerose uscite (AC, DC, USB) e ricarica solare veloce. Ideale per viaggi, emergenze e alimentazione di apparecchi ad alta potenza. Link per l’offerta: https://bit.ly/4fXW5hv Prezzo originale: €1699,00 Coupon: FSBF3600pro Prezzo offerta: €1499,00 FOSSiBOT F2400 Centrale Elettrica Portatile da 2048Wh/2400W Generatore portatile con capacità di 2048Wh e potenza di 2400W. Offre connettività versatile per dispositivi elettronici e supporto per ricarica rapida. Design robusto e compatto, adatto per campeggio o blackout. Link per l’offerta: https://bit.ly/3CzGBSq Prezzo originale: €799,00 Coupon: vtkRKKvL Prezzo offerta: €749,00 In regalo: FOSSiBOT F2400 Folding Trolley (i primi 50 ordini) Eleglide C1 ST Trekking Bici Elettrica con Motore centrale da 250W Bicicletta elettrica da trekking con motore centrale da 250W e autonomia fino a 120 km. Cambio Shimano a 9 velocità, freni a disco idraulici e pneumatici per tutti i terreni. Telaio in alluminio leggero e display LCD integrato. Link per l’offerta: https://bit.ly/49hom0F Prezzo originale: €1249,00 Coupon: C1ELEGLIDE Prezzo offerta: €1219,00 La promozione Per accedere a tutte le offerte della campagna promozionale in corso non dovete far altro che cliccare qui. Tenete presente che le offerte scadono il 30 Novembre. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

