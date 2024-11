Apple, nel nuovo spot per iPhone 16 Pro in evidenza il chip A18 Pro

Pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo spot dedicato all’iPhone, pubblicità che mostra un ambiente stile sala di controllo della NASA. Sulla “rampa di lancio” non c’è un razzo ma un iPhone 16 Pro.

L’annuncio evidenzia peculiarità del chip A18 Pro quali il Neural Engine a 16-core più veloce ed efficiente, il nuovo processore ISP in grado di applicare un color grading di livello cinematografico ai singoli fotogrammi ai video registrati in 4K a 120 fps nel formato Dolby Vision. Il filmato evidenzia alla fine anche la presenza della porta USB-C.

“L’A18 Pro offre un Neural Engine più veloce, migliori CPU e GPU e fa un gran balzo nella larghezza di banda della memoria”, si legge nella descrizione dell’annuncio. “Spinge anche funzionalità audio e video avanzate quali il Controllo fotocamera, e garantisce performance grafiche per gaming di livello superiore”.

In un precedente spot, Apple aveva evidenziato la possibilità di registrare video 4K a 120 fps in formato Dolby Vision e la nuova funzione Controllo fotocamera per accedere rapidamente al sistema di fotocamere. Negli annunci più recenti diffusi negli USA la Casa di Cupertino si sta concentrando di più sulle nuove funzionalità dedicate all’Intelligenza Artificiale con Apple Intelligence.